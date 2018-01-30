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Ziraat Türkiye Kupa çeyrek final maçları: Hangi maç hangi kanalda, saat kaçta?

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 15:01 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün akşam oynanacak Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ile başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları, a Spor, atv, a Haber kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Peki hangi maç hangi kanalda? İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı...

Ziraat Türkiye Kupa çeyrek final maçları: Hangi maç hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları bu hafta oynanacak. Kupada ilk maç bu akşam oynanacak. Vodafone Park'ta Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. 20.30'da başlayacak maçı Serkan Çınar yönetecek. Maç a Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında ilk maç programı haberimizde.

Son 8'de Fenerbahçe, kupada tarih yazan TFF 1. Lig'den Giresunspor'la yarın Karadeniz'de karşılaşırken, bu iki eşleşmenin galipleri yarı finalde eşleşecek. Beşiktaş ile Fenerbahçe bu turu geçerse yarı finalde birbirlerine rakip olacaklar. Son şampiyon Konya ise kupanın favorilerinden G.Saray'la kozlarını perşembe günü paylaşacak. Süper Lig'in flaş ekipleri Akhisarspor'la Kayseri de yarın Akhisar'da iddiasını ortaya koyacak. Yarın ve perşembe günü de sürecek Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanşlar 6, 7 ve 8 Şubat'ta oynanacak.

Birbirinden çekişmeli 4 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak A Spor, A Haber, Atv kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı, maçların yayınlanacağı kanallar...

İLK MAÇLAR

BUGÜN
20.30: Beşiktaş-G.Birliği Serkan Çınar (A Spor)

YARIN
18.30: T.M. Akhisar-Kayseri (A2)
20.30: A.Ç. Giresun-F.Bahçe (A Spor)

PERŞEMBE
20.30: A. Konya-Galatasaray (A2)

RÖVANŞ

6 ŞUBAT SALI
20.30: Gençlerbirliği-Beşiktaş: (19 Mayıs)

7 ŞUBAT ÇARŞAMBA
18.30: Kayseri-T.M. Akhisar: (BB Kadir Has)
20.30: F.Bahçe-A.Ç. Giresun: (Ülker)

8 ŞUBAT PERŞEMBE
20.30: Galatasaray-A. Konya: (TT Stadı)

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