Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Kura çekimi canlı izle)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmaları sona erdi. Dün akşam oynanan Antalyaspor-Kayserispor ve Bucaspor-Galatasaray maçları ile sona eren tur sonunda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Akın Çorap Giresunspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde mücadele edecekler. Peki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, bugün yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleştirilecek kura çekimine, son 16 turunda başarılı olan 8 takımın temsilcileri ile TFF yetkilileri katılacak. Çeyrek finale kalmayı başaran ve son 16 turunda Medipol Başakşehir'i eleyen Akın Çorap Giresunspor, kupanın süpriz takımı olmaya devam ediyor.
Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Akın Çorap Giresunspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde mücadele edecekler. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi canlı olarak A Spor'dan yayınlanacak. Kura çekimini haberimizdeki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi canlı izle
Seribaşı uygulamasının olacağı kura çekiminde çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra muhtemel yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk karşılaşmaları, 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.
Bursaspor- Gençlerbirliği 2-1 (0-1)
Trabzonspor - Atiker Konyaspor: 1-1 (0-1)
İstanbulspor - Fenerbahçe: 0-1 (0-2)
Teleset Mobilya Akhisarspor - Boluspor: 1-0 (1-2)
Medipol Başakşehir - Akın Çorap Giresunspor: 2-1 (1-3)
Osmanlıspor - Beşiktaş: 2-1 (1-4)
Antalyaspor - Kayserispor: 0-2 (1-3)
Bucaspor - Galatasaray: 0-3 (0-3)
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