Ziraat Türkiye Kupası Final maçı

DİYARBAKIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası'nın Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanan final maçına Diyarbakır'da sporseverlerin alınmadığı iddiasına ilişkin, "Bazı art niyetli çevrelerin açıklamaları geldi, takip ettik. Türkiye Kupası’nın statüsüden dolayı Passolig uygulaması var. Passolig sahibi olmayan seyircilerimizin müsabakaya katılmaları mümkün olmuyor." dedi.

Bakan Bak, karşılaşma öncesinde Diyarbakır Stadı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, bu stadın Diyarbakırlılar için Diyarbakır'ın gençleri için yapıldığını söyledi.

- "Bu stat Diyarbakır'a hizmet etmek için yapılmıştır"

"Bazı art niyetli çevrelerin açıklamaları geldi, takip ettik." diyen Bak, şöyle devam etti:

"Türkiye Kupası’nın statüsüden dolayı Passolig uygulaması var. Passolig sahibi olmayan seyircilerimizin müsabakaya katılmaları mümkün olmuyor. Ama Şunu herkes bilmeli ki; bu stat, bu eser hem Türk sporuna, Türk futboluna hem de Diyarbakır’a hizmet etmek için yapılmıştır. Bu noktada Diyarbekirspor'un 3. Lig'den 2. Lig'e yükselme müsabakası var. O müsabakada ilk maçını Tire 1922 ile İzmirde oynayacak. Rövanş müsabakası çarşamba günü burada. Stadı onlara tahsis ediyoruz. Futbol Federasyonumuzla da görüştük. Çarşamba günü bütün Diyarbakırlılar müsabakaya davetlidir."