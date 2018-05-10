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Ziraat Türkiye Kupası Final maçı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 20:38 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: - (Diyarbakır'da sporseverlerin stada alınmadığı iddiası) Bazı art niyetli çevrelerin açıklamaları geldi, takip ettik. Türkiye Kupası’nın statüsüden dolayı Passolig uygulaması var. Passolig sahibi olmayan seyircilerimizin müsabakaya katılmaları mümkün olmuyor" - "Şunu herkes bilmeli ki; bu stat, bu eser hem Türk sporuna, Türk futboluna hem de Diyarbakır’a hizmet etmek için yapılmıştır" - "Diyarbekirspor'un 3. Lig'den 2. Lig'e yükselme müsabakası var. Rövanş müsabakası çarşamba günü burada. Stadı onlara tahsis ediyoruz. Futbol Federasyonumuzla da görüştük. Çarşamba günü bütün Diyarbakırlılar müsabakaya davetlidir"

Ziraat Türkiye Kupası Final maçı

DİYARBAKIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası'nın Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanan final maçına Diyarbakır'da sporseverlerin alınmadığı iddiasına ilişkin, "Bazı art niyetli çevrelerin açıklamaları geldi, takip ettik. Türkiye Kupası’nın statüsüden dolayı Passolig uygulaması var. Passolig sahibi olmayan seyircilerimizin müsabakaya katılmaları mümkün olmuyor." dedi.

Bakan Bak, karşılaşma öncesinde Diyarbakır Stadı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, bu stadın Diyarbakırlılar için Diyarbakır'ın gençleri için yapıldığını söyledi.

- "Bu stat Diyarbakır'a hizmet etmek için yapılmıştır"

"Bazı art niyetli çevrelerin açıklamaları geldi, takip ettik." diyen Bak, şöyle devam etti:

"Türkiye Kupası’nın statüsüden dolayı Passolig uygulaması var. Passolig sahibi olmayan seyircilerimizin müsabakaya katılmaları mümkün olmuyor. Ama Şunu herkes bilmeli ki; bu stat, bu eser hem Türk sporuna, Türk futboluna hem de Diyarbakır’a hizmet etmek için yapılmıştır. Bu noktada Diyarbekirspor'un 3. Lig'den 2. Lig'e yükselme müsabakası var. O müsabakada ilk maçını Tire 1922 ile İzmirde oynayacak. Rövanş müsabakası çarşamba günü burada. Stadı onlara tahsis ediyoruz. Futbol Federasyonumuzla da görüştük. Çarşamba günü bütün Diyarbakırlılar müsabakaya davetlidir."

- "Yasa çerçevesinde uygulanan prosedürler var"

Stadın Türk futboluna hizmet etmek için, Diyarbakır’a hizmet etmek için yapıldığını vurgulayan Bak, "Böylesine art niyetli açıklamaların çok doğru olmadığını ifade etmek isterim. Bir yasa var. Bu yasa çerçevesinde uygulanan prosedürler ve değerlendirmeler var. Tabi herkesin, Passolig sahibi olmayanların müsabakaya katılması mümkün olmuyor. Ama yine de seyirci geliyor." diye konuştu.

"Diyarbakırlılar stada alınmıyor." gibi açıklamaların çok yanlış, yanlı ve taraflı açıklamalar olduğunu dile getiren Bak, bu açıklamaların ülkenin gerçeklerini yansıtmadığını aktardı.

"Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Sporun barış gücüne sahip olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullanan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu stadın bir an önce bitirilmesi ve hizmete alınması talimatını verdiğini hatırlattı.

Bak, "Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Kupasının burada oynamasını ifade etti. Türkiye Kupası nedeniyle buraya Türkiye’nin dört bir yanından gelenler var. Esnafta sohbet ettik. Onlar da bundan memnun, oteller dolu. Bugün herkes Diyarbakır'ı konuşuyor. Dolayısıyla bu tip açıklamalar yanlı ve taraflı açıklamalar. Çarşamba günü bütün Diyarbakırlıları stada davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Açıklama sırasında, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal da hazır bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası Final maçı<br />

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Diyarbakır Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Ziraat Türkiye Kupası

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