Ziraat Türkiye Kupası Finali'ne doğru

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak final maçında, 10 bini aşkın güvenlik personeli görev yapacak.
Diyarbakır Stadı'nda 10 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşma öncesinde hazırlıklar sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğünce hem stat içinde hem de çevresinde karşılaşmanın huzurlu bir atmosferde yapılması için gereken güvenlik önlemleri alınıyor.
Final maçının oynanacağı Diyarbakır Stadı'nda görev alacak bin 200'e yakın özel güvenlik çalışanına, Emniyet Genel Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince eğitim verildi.
Özel güvenlik personeline eğitim kapsamında, stada girecek kişilerin üst araması ve stat içinde olası gelişmelere karşı dikkat edilecek hususlara ilişkin bilgilendirme yapıldı.
- Güvenlik üst düzeyde tutulacak
İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da beraberindeki şube müdürleri ile Diyarbakır Stadı'na gelerek eğitimler ve diğer güvenlik önlemlerine ilişkin çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası final maçının Diyarbakır için çok önemli olduğunu belirten Aslan, özel güvenlik personeline hitaben yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
"Bin 200'e yakın özel güvenlik personeli görev alacak. Size o gün çok güveniyoruz. Gerekli eğitimlerinizi tamamladınız. Ayrıca yaklaşık 8 bin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü personeli, ilave bin de dışarıdan takviyemizle 10 binin üzerinde güvenlik görevlisi yer alacak. İnşallah bu işten alnımızın akı ile çıkacağız. O gün bizim için çok önemli. Devlet büyüklerimiz, bakanlarımız ve çok sayıda misafirimiz gelecek. Maçın zevkle seyredilmesi için de elimizden gelen her türlü tedbiri alacağız inşallah."
- "30 bine yakın taraftar bekliyoruz"
Toplantıdan çıkan karar doğrultusunda stadın 4'te 3'lük bölümünün Fenerbahçe'ye, 4'te 1'lik bölümünün de Akhisarspor'a verildiğini aktaran Tacettin Aslan, 20 bine yakın Fenerbahçe, 10 bine yakın da Akhisarspor taraftarı beklendiğini kaydetti.
Aslan, "İnşallah gelirler, hem maçlarını zevkle izlerler hem de Diyarbakır'ı gezme, görme, tanıma imkanı bulurlar." ifadesini kullandı.
Tüm güvenlik önlemlerinin alındığını anlatan Aslan, stat dışı tedbirlerin de planlamasının yapıldığını sözlerine ekledi.
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