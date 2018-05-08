Ziraat Türkiye Kupası Finali'ne doğru

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da beraberindeki şube müdürleri ile Diyarbakır Stadı'na gelerek eğitimler ve diğer güvenlik önlemlerine ilişkin çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünce hem stat içinde hem de çevresinde karşılaşmanın huzurlu bir atmosferde yapılması için gereken güvenlik önlemleri alınıyor.

Ziraat Türkiye Kupası final maçının Diyarbakır için çok önemli olduğunu belirten Aslan, özel güvenlik personeline hitaben yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bin 200'e yakın özel güvenlik personeli görev alacak. Size o gün çok güveniyoruz. Gerekli eğitimlerinizi tamamladınız. Ayrıca yaklaşık 8 bin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü personeli, ilave bin de dışarıdan takviyemizle 10 binin üzerinde güvenlik görevlisi yer alacak. İnşallah bu işten alnımızın akı ile çıkacağız. O gün bizim için çok önemli. Devlet büyüklerimiz, bakanlarımız ve çok sayıda misafirimiz gelecek. Maçın zevkle seyredilmesi için de elimizden gelen her türlü tedbiri alacağız inşallah."

- "30 bine yakın taraftar bekliyoruz"

Toplantıdan çıkan karar doğrultusunda stadın 4'te 3'lük bölümünün Fenerbahçe'ye, 4'te 1'lik bölümünün de Akhisarspor'a verildiğini aktaran Tacettin Aslan, 20 bine yakın Fenerbahçe, 10 bine yakın da Akhisarspor taraftarı beklendiğini kaydetti.

Aslan, "İnşallah gelirler, hem maçlarını zevkle izlerler hem de Diyarbakır'ı gezme, görme, tanıma imkanı bulurlar." ifadesini kullandı.

Tüm güvenlik önlemlerinin alındığını anlatan Aslan, stat dışı tedbirlerin de planlamasının yapıldığını sözlerine ekledi.

