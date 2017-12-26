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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maç programı: Hangi maç hangi kanalda?

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 09:50 | Son Güncelleme 4 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu bugün başlıyor. Bugün oynanacak iki maçı yönetecek hakem kadrosu belli oldu. Süper Lig'in devre arasına girdiği hafta Ziraat Türkiye Kupası maçları, futbolsevere seyir keyfi sunacak. Maçlar atv, aspor, a2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi maçlar, hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte son 16 turu ilk maç programı...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maç programı: Hangi maç hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçları bugün oynanacak iki karşılaşma ile başlıyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu ilk maçları Aspor, A2 ve Atv kanallarında yayınlanacak. Ligin devre arasına girdiği hafta kupa maçları sporseverlere maç keyfi sunacak. 16 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele edeceği Son 16 Turu maçları bugün 2 karşılaşmayla start alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın ve Perşembe günü de sürecek son 16 turu ilk maçlarının rövanşları 16, 17 ve 18 Ocak'ta oynanacak. Birbirinden çekişmeli 8 karşılaşma naklen ve şifresiz olarak Aspor, atv, a2 kanallarında canlı olarak ekranlara gelecek. İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maç programı, yayınlayacak kanallar...

İŞTE SON 16 TURU PROGRAMI

BUGÜN:
18.30: G.Birliği-Bursa Barış Şimşek (A SPOR)
20.30: G.Saray-Buca Ali Şansalan A SPOR)

YARIN:
15.00: Giresunspor-M. Başakşehir (A SPOR)
16.30: Kayserispor-Antalyaspor (A2)
18.30: A. Konyaspor-Trabzonspor (A SPOR)
20.30: Fenerbahçe-İstanbulspor (ATV)

PERŞEMBE:
16.30: Boluspor-T.M. Akhisarspor (A2)
20.30: Beşiktaş-Osmanlıspor (A2)

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