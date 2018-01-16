Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmaları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş maçları heyecanı bugün başlıyor. 16-17-18 Ocak'ta oynanacak sekiz karşılaşma ile çeyrek finale kalacak takımlar belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün 3 maç var. Kupada Bursaspor, 0-1'in rövanşında Gençlerbirliği'ni ağırlarken, Trabzonspor ise deplasmanda 1-0 yenildiği Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bugünün son maçında ise Fenerbahçe, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında İstanbulspor'a konuk olacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maç programı...

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmalarının programı açıklandı. A2, ASPOR ve atv kanallarında yayınlanacak olan kupa maçları bugün başlıyor. İlk karşılaşmaların büyük bir heyecana sahne olduğu Son 16'da rövanş maçları bugün oynanacak 3 mücadeleyle başlıyor. Günün ilk maçında Bursaspor, ilk maçta 1-0 yenildiği Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Takip eden maçta ise Trabzonspor, deplasmanda 1-0 yenildiği Atiker Konyaspor ile tur mücadelesi verecek. Günün son maçında İstanbulspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İlk maç, sarı-lacivertlilerin 2-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.