Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmaları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş maçları heyecanı bugün başlıyor. 16-17-18 Ocak'ta oynanacak sekiz karşılaşma ile çeyrek finale kalacak takımlar belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün 3 maç var. Kupada Bursaspor, 0-1'in rövanşında Gençlerbirliği'ni ağırlarken, Trabzonspor ise deplasmanda 1-0 yenildiği Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bugünün son maçında ise Fenerbahçe, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında İstanbulspor'a konuk olacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maç programı...
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmalarının programı açıklandı. A2, ASPOR ve atv kanallarında yayınlanacak olan kupa maçları bugün başlıyor. İlk karşılaşmaların büyük bir heyecana sahne olduğu Son 16'da rövanş maçları bugün oynanacak 3 mücadeleyle başlıyor. Günün ilk maçında Bursaspor, ilk maçta 1-0 yenildiği Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Takip eden maçta ise Trabzonspor, deplasmanda 1-0 yenildiği Atiker Konyaspor ile tur mücadelesi verecek. Günün son maçında İstanbulspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İlk maç, sarı-lacivertlilerin 2-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmaları içinde sonucu en çok merak edilen Başakşehir ile Akın Çorap Giresunspor arasında oynanacak. Ligde lider olan Başakşehir, devre arasında Arda Turan'ı takıma kattı. İlk maçı 3-1 kazanan Giresunspor, İstanbul'da oynanacak maçta bu avantajını koruyup çeyrek finale kalma başarısı gösterebilecek mi? Başakşehir - Akın Çorap Giresunspor maçı Çarşamba günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de yapılacak maçların programı şöyle:
BUGÜN:
16.00: Bursa-G.Birliği: Serkan Çınar (0-1) A2 (Bursa Büyükşehir Belediye)
18.00: Trabzon-A.Konya: Ö. Yankaya (0-1) A SPOR (Medical Park)
20.30: İstanbul-F.Bahçe: B. Şimşek (0-2) ATV (Atatürk Olimpiyat Stadı)
YARIN:
14.30: T.M. Akhisar-Boluspor (1-2) A2 (Manisa 19 Mayıs)
18.00: M. Başakşehir-A.Ç. Giresun (1-3) A SPOR (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.30: Osmanlı-Beşiktaş (1-4) ATV (Osmanlı)
PERŞEMBE:
18.00: Antalya-Kayseri (1-3) A SPOR (Antalya)
20.30: Buca-G.Saray (0-3) A SPOR (Yeni Buca)
ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!
Ünlü iş adamının cinayetinde sır perdesi aralandı: Gece eğlendi sabah uyurken öldürdü
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor
Sokak ortasında savaş gibi çatışma! Kaçarken küçük kıza çarptı
5 soruda olası Afrin Operasyonu: Türkiye'yi ne bekliyor?
NASA paylaştı, Mars'ta yine tuhaf görüntüler var!
İran'dan ABD'ye çok sert 'YPG' tepkisi
Instagram'ın görmediğiniz yüzü
MHP lideri Bahçeli'den çok sert Kürt çıkışı!
Bahçeli: Bu edepsizliği İmralı canisi dahi yapmadı
Bir tıkla ikizinizi bulun! Google'dan yeni özellik
Okuyucu Yorumları 0 yorum