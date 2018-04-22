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Zirai don Yozgat'ta meyve ve sebzelere zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 13:24 | Son Güncelleme

Zirai don Yozgat'ta meyve ve sebzelere zarar verdi

Yozgat'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yaşanan don olayı ceviz ağaçları başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar verdi.

Yozgat'ta hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düşmesiyle bazı bölgelerde yaşanan don, erken çiçek açan ağaçları ve sebzeleri olumsuz etkiledi.

Bazı çiftçiler ağaçları zirai dondan koruma için akşam bahçelerinde saman yakı.

- Pet şişelerden yapılan mini sera sebze fidelerini korudu

Yozgat'ın Başıbüyüklü köyünde, bahçesine diktiği sebze fidelerini soğuktan korumak için hurdacıdan aldığı 5 litrelik pet şişelerle mini sera oluşturan çiftçi Hacı Ömer Kılıç, gece yaşanan zirai don olayını zararsız atlattı.

Kılıç, deneme amaçlı sebze fidelerinin üzerini 3 bin pet şişe ile kapattığını belirterek, "Pet şişelerin faydasını gördüm, sebzeler don olayından çok hafif etkilendi. Bu uygulamanın faydalı olduğunu da görmüş oldum. Bütün çiftçilere tavsiye ediyorum." dedi.

Kılıç, ceviz ve bağ çubuklarının dondan etkilendiğini ve bu yıl ürün alamayacaklarını ifade ederek, "Çiçek açan meyvelerin çoğu dondan etkilendi, eğer sebzelerin üzerini pet şişelerle korumamış olsaydım, tamamı dondan zarar görecekti." diye konuştu.

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Pet Şişeden sera Yozgat zirai don

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