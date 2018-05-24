Muş'ta Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı aracın kulesindeki silahın kazara ateş alması sonucu 10 yaşındaki çocuğun yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 18.00 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı aracın İstasyon Caddesi'nde rutin devriye görevi yaparken yoldaki çukura girip çıkması sonucunda zırhlı aracın kulesindeki silahın kazara ateş aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Silahın ateş alması sonucu cadde de bulunan 10 yaşında bir çocuğumuz yaralanmıştır. Yaralı ivedi ile Muş Devlet Hastanesi'ne intikal ettirilerek tedavi altına alınmıştır. Çocuğun hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

Olayın bir takım farklı niyet taşıyan kişiler tarafından asılsız söylenti ve yorumlarla farklı yönlere çekilmek suretiyle provoke edilmeye çalışıldığı vurgulanan açıklamada, "Konuyla ilgili olarak, olayda kusuru bulunan 3 personel tedbiren Valilik tarafından görevden uzaklaştırılmış ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da müfettiş görevlendirilmesi talebiyle yazı yazılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili adli tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığımızca devam ettirilmektedir." denildi.

