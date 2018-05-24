HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Zırhlı aracın kulesindeki silahın kazara ateş alması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 18:34 | Son Güncelleme

Muş Valiliği, devriye görevi yapan zırhlı aracın kulesindeki silahın kazara ateş alması sonucu bir çocuğun yaralandığını bildirdi

Muş'ta Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı aracın kulesindeki silahın kazara ateş alması sonucu 10 yaşındaki çocuğun yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 18.00 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı aracın İstasyon Caddesi'nde rutin devriye görevi yaparken yoldaki çukura girip çıkması sonucunda zırhlı aracın kulesindeki silahın kazara ateş aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Silahın ateş alması sonucu cadde de bulunan 10 yaşında bir çocuğumuz yaralanmıştır. Yaralı ivedi ile Muş Devlet Hastanesi'ne intikal ettirilerek tedavi altına alınmıştır. Çocuğun hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

Olayın bir takım farklı niyet taşıyan kişiler tarafından asılsız söylenti ve yorumlarla farklı yönlere çekilmek suretiyle provoke edilmeye çalışıldığı vurgulanan açıklamada, "Konuyla ilgili olarak, olayda kusuru bulunan 3 personel tedbiren Valilik tarafından görevden uzaklaştırılmış ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da müfettiş görevlendirilmesi talebiyle yazı yazılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili adli tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığımızca devam ettirilmektedir." denildi.

PARTNER200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme
Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajErdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj
Balıkların ölümüne neden olanlar cezasız kalmayacak (2)Balıkların ölümüne neden olanlar cezasız kalmayacak (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kazara muş silah yaralanma

En Çok Okunan Haberler

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

Meral Akşener aldığı duyumu açıkladı: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener aldığı duyumu açıkladı: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 24 Mayıs - Milli Piyango Süper Loto 553. hafta sonuçları sorgula!

Süper Loto sonuçları 24 Mayıs - Milli Piyango Süper Loto 553. hafta sonuçları sorgula!

AK Partili Aydın Ünal, Cem Küçük'ü bombalayıp, torpil itirafıyla veda etti

AK Partili Aydın Ünal, Cem Küçük'ü bombalayıp, torpil itirafıyla veda etti

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Ümit Özdağ'dan Ahmet Maranki'ye sert tepki: Ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir

Ümit Özdağ'dan Ahmet Maranki'ye sert tepki: Ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı!

Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.