HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezme anı kamerada!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 13:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, trafiğe kapalı caddede kullandığı zırhlı araçla, Pakize Hazar’a (85) çarparak, ölümüne neden olan uzman çavuş S.K.'nin (26) 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Zırhlı aracın Hazar'a çarpma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi.

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezme anı kamerada!

Lice'de 14 Haziran 2017 günü yaşlılık maaşını almak için trafiğe kapalı Mümin Ağa Caddesi'ndeki PTT binasına giden Pakize Hazar'a zırhlı araç çarptı. Kazada, Hazar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü uzman çavuş S.K. (26), ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, uzman çavuş S.K.'nin 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede; olay günü şüphelinin park halindeki 21 JAA 079 plakalı zırhlı aracı hareket ettirince, önünden yürüyerek geçen Pakize Hazar’a çarptığı ifade edildi. İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, şüphelinin asli kusurlu, Pakize Hazar'ın ise kusursuz olduğu kaydedildi. Kazadan sonra Lice Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan kusur raporunda ise sanık S.K’nin kusursuz, Pakize Hazar’ın ise dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı gerekçesiyle tam kusurlu olduğu belirtildi. Hazar ailesinin itirazı üzerine Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nce hazırlanan raporda ise Pakize Hazar’ın araç şoförü S.K.'nin görüş alanına girdiği ve caddenin trafiğe kapalı olduğu belirtilerek, zırhlı araç sürücüsü S.K.'nin yüzde 100 kusurlu olduğu kaydedildi.

SANIK UZMAN ÇAVUŞ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İddianamenin Lice Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından S.K.'nin yargılamasına 14 Şubat 2018 günü başlandı. Mahkeme, ilk duruşmaya katılmayan sanık S.K.'nin savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Sanığın, savunması alındıktan sonra serbest bırakılmasına karar veren mahkeme, Lice Jandarma Komutanlığı’ndan kazaya karışan zırhlı aracın dışarıyı gösteren kamerasının olup olmadığının sorulmasını kararlaştırdı.

YOL TRAFİĞE KAPALI DEĞİLDİ

16 Şubat günü ifadesi alınan sanık S.K., araç hareket ettiği sırada Pakize Hazar'ı görmediğini belirterek, "Çarptığım sırada kör noktada bulunuyordu. Ben şahsı görmedim. Daha sonra askerin bana dur ihtarı yapması üzerine durdum. O tarihte olayın olduğu yer, trafiğe kapalı değildi. Olay bir kazaydı. Suç işleme kastım ve kusurum yoktur. Ben de olaydan dolayı üzüntülüyüm" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Mahkemenin talebi üzerine olay yerini gören güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına girdi. Görüntülerde, elinde baston bulunan yaşlı kadın, PTT şubesinin önünde park halindeki aracın önünden geçmeye çalışıyor. Bu sırada araç hareket ediyor. Aracın Hazar'a çarpacağını fark eden bir vatandaş, sürücüye elleriyle işaret ederek, içindekileri uyarmaya çalışıyor. Ancak araç, Pakize Hazar'ın üzerinden geçiyor.

Davanın son celsesinde tanık olarak dinlenen Pakize Hazar'ın kardeşi Hasret Yaşarer (75), olay anında PTT şubesi civarındaki tüm yolların trafiğe kapalı olduğunu söyledi. Duruşma eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

DHA

PARTNERBir daha İbo’nun elini öpmemBir daha İbo’nun elini öpmem
10 metreden yeşillik alana düştüler:2 yaralı10 metreden yeşillik alana düştüler:2 yaralı
Tokat'ta korkunç olay! Alevlerin içinden böyle çıktılarTokat'ta korkunç olay! Alevlerin içinden böyle çıktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Lice cinayet

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yazar Beki İkala Erikli cinayetinde karar çıktı!

Yazar Beki İkala Erikli cinayetinde karar çıktı!

Özellikle sesi güzel kadınları seçip 10 bin kişiyi dolandırdılar

Özellikle sesi güzel kadınları seçip 10 bin kişiyi dolandırdılar

Son depremler | Ege Denizi'nde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

Son depremler | Ege Denizi'nde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!

15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Marmara Üniviersitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne öğrenci alınmayacak mı?

Marmara Üniviersitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne öğrenci alınmayacak mı?

Süleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama: Avrupa'da bombalar patladığında siyasetçilerin televizyonlara çıkacak yüzü olmayacak

Süleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama: Avrupa'da bombalar patladığında siyasetçilerin televizyonlara çıkacak yüzü olmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.