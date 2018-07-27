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Zırhlı Birlikler darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 18:31 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davada tanıklar ifade verdi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla müşteki Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve AK Parti'nin avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, olay tarihinde er olarak vatani görevini yapan Aytuğ U. tanık sıfatıyla ifade verdi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü Faaliyet İzleme Merkezinde (FİM) olduğunu anlatan Aytuğ U, buradaki televizyondan darbe girişimini öğrendiğini, bir süre sonra darbecilerin FİM'e geldiklerini anlattı.

Darbecilerin nöbetçilere baskı yaptığını ve kendisini dışarı çıkardıklarını beyan eden Aytuğ U, nöbetçilerin ise darbeciler tarafından verilen emirlere uymadıklarını aktardı.

- Binbaşı tankları dışarı çıkarmaya çalışmış

Tanık uzman çavuş Zeki A, olay günü mesainin ardından evine gittiğini, akşam saatlerinde terör saldırısı olduğuna dair gelen telefon üzerine kışlaya gittiğini beyan etti.

Bölük komutanı Ahmet T'nin garajda beklemelerini ve kanunsuz bir işe karışmamalarını emrettiğini belirten Zeki A, bir süre sonra beraberindeki teğmenlerle bölgeye gelen sanık eski binbaşı Özkan Gürkol'un tankların dışarı çıkarılması emrini verdiğini ancak Ahmet T'nin bunu kabul etmediğini bildirdi.

Tabur komutanı ile görüşülmesinden sonra zırhlı araçları cephaneliğe götürdüklerini, burada araçlara uçaksavar mühimmatı yüklendiğini aktaran Zeki A, bölük komutanı Ahmet T'yi arayarak durumu bildirdiğinde araçların garajlara döndürülmesi emrini verdiğini kaydetti.

Tanık Zeki A, cephanelikten ayrıldıktan sonra dönemin 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar'ın darbe karşıtı açıklamalarından haberi olduğunu ve Ahmet T'nin bunu teğmenlere de ilettiğini dile getirdi.

Zeki A, sabah saatlerinde kışla güvenliğinin sağlandığını beyan etti.

Tanık astsubay Haydar Y, 15 Temmuz'da mesai bitiminden sonra kışladan ayrıldığını, ilerleyen saatlerde mesaiye çağrılması üzerine birliğine gittiğini anlattı.

Bölük komutanı Recep Gümüşoluk'un bir grubun askeri kalkışma içinde olduğunu söyleyerek silahlarını almalarını emrettiğini söyleyen Haydar Y, tankları dışarı çıkarmak isteyen darbecilere karşı beklemeye başladıklarını ifade etti.

Olaylar esnasında yanında bulunan askerlerden kimsenin darbeye destek vermediğini bildiren Haydar Y, sabah saatlerinde Zırhlı Birlikler'deki darbecilerin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Davanın görülmesine devam ediliyor.

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