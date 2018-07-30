Zırhlı Birlikler darbe davası

F.T, bu sırada aynı araçta bulunan üsteğmen F.Y'nin, "Saçma sapan bir durum var, acele etmeyelim, bu durumda bir terslik var. Cephaneliğe uzun yoldan yavaş yavaş gidelim." diye emir verdiğini, cephanelik nizamiyesine geldiklerinde tanımadığı askerler gördüğünü söyledi.

İçtima alanında 6 ZPT'nin çalıştığını gördüğünü ve bölük komutanı üsteğmen F.Y. ile S.T'nin araçları kullanacak sürücüleri planladığını ifade eden F.T, bindiği zırhlı araçla tabur komutanının emri olduğu söylendiği için cephanelik bölgesine mühimmat almaya gittiklerini aktardı.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde, Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan F.T, tanık olarak beyanlarda bulundu.

Mühimmat yüklendikten sonra üsteğmen F.Y.'nin "Tabur komutanı tarafından saçma sapan emirler veriliyor. Bu kanunsuz emirlere uymayacağız. Benim emrim dışında kimse hareket etmeyecek. Silahlar ve mühimmatlar ayrı ayrı yerlerde duracak." dediğini belirten tanık F.T, daha sonra garajlar bölgesine doğru hareket ettiklerini dile getirdi.

F.T, garaj bölgesine giderken sanık eski binbaşı Özkan Gürkol'un yanındaki kursiyer teğmenler ile yollarını kestiğini ve üzerlerine doğru 5 el ateş ettiğini, bunun üzerine hızla garaj bölgesine yöneldiklerini bildirdi.

Garaj bölgesine geldiklerinde bölük komutanı F.Y'nin araçların hareket etmemesi yönünde emir verdiğini aktaran F.T, sabaha kadar herhangi bir faaliyete katılmadıklarını söyledi.

- "Terör saldırısı var" diyerek çağırmışlar

Tanık emekli astsubay A.Ö. de 15 Temmuz'da Destek Taburu birinci bölükte görevde olduğu mesai saatleri içinde olağan dışı herhangi bir şey ile karşılaşmadığını bildirdi.

A.Ö, akşam saatlerinde sosyal medyadan ve haberlerden Ankara'nın üzerinde alçak uçuş yapan uçaklar hakkında ve Boğaz Köprüsü'nün kapatıldığına dair bilgi edindiğini ifade ederek, bölükte görevli bir arkadaşının sanık yarbay Erdal Yetim'in kendisini aradığını "Terör saldırısı var. Herkes derhal mesaiye gelsin." şeklinde emir verdiğini söylediğini aktardı.