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Zırhlı Birlikler darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 19:58 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davada tanıklar ifade verdi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde, Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan F.T, tanık olarak beyanlarda bulundu.

F.T, 15 Temmuz'da Eğitim ve Tatbikat Taburu'nda çalıştığını, üsteğmen S.T'nin emri üzerine bölük personelinin mesaiye geldiğini söyledi.

İçtima alanında 6 ZPT'nin çalıştığını gördüğünü ve bölük komutanı üsteğmen F.Y. ile S.T'nin araçları kullanacak sürücüleri planladığını ifade eden F.T, bindiği zırhlı araçla tabur komutanının emri olduğu söylendiği için cephanelik bölgesine mühimmat almaya gittiklerini aktardı.

F.T, bu sırada aynı araçta bulunan üsteğmen F.Y'nin, "Saçma sapan bir durum var, acele etmeyelim, bu durumda bir terslik var. Cephaneliğe uzun yoldan yavaş yavaş gidelim." diye emir verdiğini, cephanelik nizamiyesine geldiklerinde tanımadığı askerler gördüğünü söyledi.

Mühimmat yüklendikten sonra üsteğmen F.Y.'nin "Tabur komutanı tarafından saçma sapan emirler veriliyor. Bu kanunsuz emirlere uymayacağız. Benim emrim dışında kimse hareket etmeyecek. Silahlar ve mühimmatlar ayrı ayrı yerlerde duracak." dediğini belirten tanık F.T, daha sonra garajlar bölgesine doğru hareket ettiklerini dile getirdi.

F.T, garaj bölgesine giderken sanık eski binbaşı Özkan Gürkol'un yanındaki kursiyer teğmenler ile yollarını kestiğini ve üzerlerine doğru 5 el ateş ettiğini, bunun üzerine hızla garaj bölgesine yöneldiklerini bildirdi.

Garaj bölgesine geldiklerinde bölük komutanı F.Y'nin araçların hareket etmemesi yönünde emir verdiğini aktaran F.T, sabaha kadar herhangi bir faaliyete katılmadıklarını söyledi.

- "Terör saldırısı var" diyerek çağırmışlar

Tanık emekli astsubay A.Ö. de 15 Temmuz'da Destek Taburu birinci bölükte görevde olduğu mesai saatleri içinde olağan dışı herhangi bir şey ile karşılaşmadığını bildirdi.

A.Ö, akşam saatlerinde sosyal medyadan ve haberlerden Ankara'nın üzerinde alçak uçuş yapan uçaklar hakkında ve Boğaz Köprüsü'nün kapatıldığına dair bilgi edindiğini ifade ederek, bölükte görevli bir arkadaşının sanık yarbay Erdal Yetim'in kendisini aradığını "Terör saldırısı var. Herkes derhal mesaiye gelsin." şeklinde emir verdiğini söylediğini aktardı.

Kışlaya 23.30 civarı gittiğini ve karışık bir ortam olduğunu gördüğünü belirten A.Ö, Erdal Yetim'in kendisine hazırdaki tanklar için personel oluşturmasını ve cephanelik bölgesine göndermesini emrettiğini anlattı.

Garajlar bölgesinde binbaşı Özkan Gürkol ve tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'i gördüğünü belirten A.Ö, sonradan bu kişilerin diğer tankların da hazırlanması gerektiğine dair emirler verdiğini öğrendiğini dile getirdi.

A.Ö, Orgeneral Ümit Dündar'ın açıklamalarını öğrendikten sonra kışla dışına araç çıkarmanın suç olacağına dair bölük personeliyle konuştuklarını, bu andan itibaren bir faaliyette bulunmadıklarını söyledi.

Bazı tanıkların daha beyanda bulunmasının ardından duruşmaya yarına kadar ara verildi.

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