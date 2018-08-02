Zırhlı Birlikler darbe davası

ANKARA (AA) - Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davada tanıklar ifade verdi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde, Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığı'nda astsubay rütbesiyle görevli olan A.I, SEGBİS vasıtasıyla tanık olarak beyanda bulundu.

A.I, evde bulunduğu sırada 23.30 civarı sitenin bahçesinde oyun oynayan çocuklarının gelip "darbe oluyormuş" dediğini, televizyonu açtığında TRT'de bildiri okunduğunu gördüğünü anlattı.

Takım astsubayının, kendisini arayıp tabur komutanının çağırdığını söylediğini, bunun üzerine 00.20 civarı kışlaya gittiğini dile getiren A.I, görevli olduğu karargah binasındaki muhabere merkezine indiğini bildirdi.

A.I, verilen emir üzerine gelen diğer personelle burada beklemeye başladıklarını belirterek, bir ara sigara içmek için dışarı çıkarken darbeci olduğunu düşündüğü bir tuğgeneral, iki albay, istihbarat şube müdürü ve bazı kişileri gördüğünü söyledi.