Zırhlı Birlikler darbe davası

ANKARA (AA) - Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davada tanıklar ifade verdi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.
Darbe girişiminin yaşandığı dönemde, Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığı'nda astsubay rütbesiyle görevli olan A.I, SEGBİS vasıtasıyla tanık olarak beyanda bulundu.
A.I, evde bulunduğu sırada 23.30 civarı sitenin bahçesinde oyun oynayan çocuklarının gelip "darbe oluyormuş" dediğini, televizyonu açtığında TRT'de bildiri okunduğunu gördüğünü anlattı.
Takım astsubayının, kendisini arayıp tabur komutanının çağırdığını söylediğini, bunun üzerine 00.20 civarı kışlaya gittiğini dile getiren A.I, görevli olduğu karargah binasındaki muhabere merkezine indiğini bildirdi.
A.I, verilen emir üzerine gelen diğer personelle burada beklemeye başladıklarını belirterek, bir ara sigara içmek için dışarı çıkarken darbeci olduğunu düşündüğü bir tuğgeneral, iki albay, istihbarat şube müdürü ve bazı kişileri gördüğünü söyledi.
Karargah girişinde de silahlı kursiyer teğmenlerin olduğunu ve niye geldiklerini sorduğunu anlatan A.I, muhabere merkezinde çalıştıklarını söylediği için içeri girmelerine izin verildiğini aktardı.
Sabaha kadar muhabere merkezinde beklediğini öne süren A.I, gün henüz aydınlanmamışken tankların karargahın önüne geldiğini belirtti.
A.I, karargahın etrafının çevrildiğini, darbe yapanların gözaltına alınmaya başladığını ifade ederek, dışarıya çıktığında 4 teğmene gözaltı işlemi uygulanmış olduğunu gördüğünü savundu.
Foto-film biriminde görevli olduğu için kamerasını alıp gelmesinin istendiğini anlatan A.I, silah sesleri üzerine ağaçların altına girdiklerini söyledi.
A.I, bir helikopterin geldiğini, onun da darbecileri alacağını düşündüğünü ancak inemediğini dile getirerek, sonradan Barış Dedebağ olduğunu öğrendiği binbaşının, "İyi çek." diye emir verdiğini bildirdi.
A.I, Barış Dedebağ ile dolaştığını ve yaklaşık 3 saat görüntü çektiğini belirtti.
Mahkeme başkanının, binaya girerken gördüğünü ve ismini hatırlayamadığını söylediği İstihbarat Şube Müdürü'nün adının "Muharrem" olup olamayacağını sorması üzerine A.I, "Evet. Muharrem" dedi.
A.I'nın, o gece orada bulunan kursiyer teğmenleri görmesi halinde tanıyacağını söylemesi üzerine, salonda bulunan sanıklar tek tek huzura çağrıldı.
A.I, sanıklardan kursiyer teğmenler Emrah Şensoy, Enes Daşçı, Abdulkadir Çiçek, Murat Akkuru, Hasan Çelen, Muhammet Macit ve Resul Doğan'ı teşhis etti.
Duruşmaya devam ediliyor.
ABD ile yaptırım krizine Ankara'dan flaş açıklama
Kan donduran ölüm! Tuvalet fırçası gözüne girdi
Gaziantep'deki gümrük kapısı yakınında patlama sesi!
Alaska Körfezi'ndeki sır çözüldü!
Yavru kedi ayakları kesilerek öldürüldü
Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!
ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler
Bu köyün namı NASA'ya kadar uzandı! Çobanı bile üniversite mezunu
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Profesyonel turist Tanay işine başladı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum