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Zırhlı Birlikler darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 17:11 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davada tanıklar ifade verdi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde er olarak vatani görevini yapan H.G, lojistik destek taburunda üsteğmen Sedat Caferoğlu'nun şoförlüğünü yaptığını söyledi.

15 Temmuz'da 22.30 civarı Caferoğlu'nun gelip "Ne duruyorsunuz, üstünüzü giyinsenize." dediğini, kendilerinin de "Ne oluyor?" diye sorduklarını belirten H.G, üsteğmenin bu soru üzerine de "Çankaya'ya gideceğiz." cevabını verdiğini anlattı.

Mahkeme başkanının, kalkışmadan haberleri olup olmadığını sorması üzerine ise H.G, durumu bildiklerini kaydetti.

H.G, acil müdahale mangası olarak altı asker hazırlandıklarını ve tabur önünde beklemeye başladıklarını, bu sırada tabur komutanı binbaşı İsmail Suvay'ın geldiğini belirtti.

Suvay'ın, kimsenin bir yere gitmeyeceğini söyledikten sonra Caferoğlu ile kısa süre konuştuğunu anlatan H.G, daha sonra nizamiyeye gitmelerine yönelik emir verdiğini dile getirdi.

H.G, Suvay ile nizamiyeye indiklerini, cephanelik tarafından gelen tankların çıkmasının engellendiğini ifade ederek, sabaha karşı 04.30 gibi ortalığın yatıştığını söyledi.

İlerleyen saatlerde tabura çıktıklarını anlatan H.G, kayda değer başka bir şey yaşamadığını belirtti.

Diğer tanık beyanlarının ardından duruşma pazartesiye ertelendi.

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15 Temmuz FETÖ Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Zırhlı Birlikler Davası

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