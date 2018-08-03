Zırhlı Birlikler darbe davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davada tanıklar ifade verdi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde er olarak vatani görevini yapan H.G, lojistik destek taburunda üsteğmen Sedat Caferoğlu'nun şoförlüğünü yaptığını söyledi.

15 Temmuz'da 22.30 civarı Caferoğlu'nun gelip "Ne duruyorsunuz, üstünüzü giyinsenize." dediğini, kendilerinin de "Ne oluyor?" diye sorduklarını belirten H.G, üsteğmenin bu soru üzerine de "Çankaya'ya gideceğiz." cevabını verdiğini anlattı.

Mahkeme başkanının, kalkışmadan haberleri olup olmadığını sorması üzerine ise H.G, durumu bildiklerini kaydetti.

H.G, acil müdahale mangası olarak altı asker hazırlandıklarını ve tabur önünde beklemeye başladıklarını, bu sırada tabur komutanı binbaşı İsmail Suvay'ın geldiğini belirtti.