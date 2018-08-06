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Zırhlı Birlikler darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 18:09 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davada tanıklar ifade verdi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren İ.C, Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı Mekanize Piyade Bölüğünde astsubay olarak görev yaptığını, olay günü saat 23.00 sularında nöbetçi astsubaydan gelen telefon üzerine birliğe gittiğini anlattı.

Birliğe gittiğinde tabur komutanın emriyle cephanelik bölgesine gidip mühimmat alınacağı söylendiğini belirten İ.C, "Cephaneliğe giderken bölük komutanım Fırat üsteğmen aradı. 'Bunlar darbeci, araçların içine geçin kitleyin bekleyin' dedi. Ben de sabaha kadar araç içerisinde bekledim." diye konuştu.

İ.C, alayda bulunan askeri araçların darbeciler tarafından dışarı çıkarılmak istendiğini ancak içerideki vatansever askerlerin çabalarıyla birçok tankın dışarı çıkarılmadığını belirtti.

- "Tankların önüne yattık"

Tanık Y.U da olay tarihinde Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı'nda uzman çavuş rütbesinde görev yaptığını, evinde dinlendiği esnada saat 21.00 sularında bölük astsubayının mesaj attığını ve birliğe çağırdığını ifade etti.

Bölüğe geldiğinde darbe yanlısı askerlerin tankları cephaneliğe çektirip mühimmat yüklettiğini ifade eden Y.U, bölük komutanının emriyle tanklara mühimmat yüklenmesini engellediğini kaydetti.

Y.U, o gece yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı:

"Biz verilen emir üzerine garajlar bölgesine gittik. Yeni tümen komutanı olduğunu söyleyen kişi de oradaydı. Daha sonra 13-14 kişi darbecileri engellemek için cephaneliğe gittik. Cephanelikte tanklara mühimmatlar yüklenmiş, kilitler kırılmıştı. Orada bir binbaşı ve kursiyer teğmenler vardı.

Binbaşı, 'tankları dışarı çıkartacağız herkes tanklarına binsin' emrini verdi. Başımızdaki astsubaylar da 'bölük komutanından emir almayınca çıkaramayız' dediler. O da kursiyer teğmenleri bindirdi tanklara. Biz de dışarı çıkaramasınlar diye tankların önüne yattık. Binbaşı da oradaki kursiyer teğmenlere 'Bunları ezin geçin' diye emir verdi."

Tanık İ.D. de 15 Temmuz 2016'da Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığı Eğitim Destek Bölüğünde er olarak vatani görevini yaptığını, saat 22.00 sıralarında koğuş bölgesine gelen bir teğmenin "darbe var kalkın" dediğini daha sonra içtimaya çıktıklarını anlattı.

Daha sonra, bölük astsubayı Hulusi Yıldız'ın garajlar bölgesine gitmelerini istediğini ifade eden İ.D, oradan saat 23.30 civarı tankla cephanelik bölgesine geçtiklerini ve o bölgede yanlış bir durum olduğunun söylenmesi üzerine durduklarını ifade etti.

İ.D, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim olduğum tanka cephanelikte bulunan teğmenler mühimmat yükledi. Tanktan aşağı inmedim. Tank nizamiye kapısında durduruldu. Tankın içine bir teğmen bindi. Bizim birlikten değildi. Bizim taburun uzman çavuşları tankı dışarı çıkmasını engellediler. Nizamiyeye 500 metre kala tankı stop ettirdim. Tanktan indik ve beklemeye başladık. O sırada vatandaşlar da nizamiye kapısına gelmeye başlamıştı."

Bazı tanıkların da beyanda bulunmasının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Zırhlı Birlikler darbe davası

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