Zırhlı Birlikler darbe davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren Z.A, davanın sanıklarından eski kursiyer teğmen Ömer Faruk Göçük'ün FETÖ'nün dershanelerinde ve ışık evlerinde kaldığını bildirdi.
Z.A, lisede öğrenim gördüğü sırada Ankara'da FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarından Maltepe Dershanesine gittiğini, sanığın da aynı dershanede olduğunu ifade etti.
Daha sonra harp okulunu kazandığını belirten Z.A, şöyle konuştu:
"Ömer Faruk'la harp okuluna girmeden önce Maltepe Dershanesinde beraberdik. Ömer Faruk Göçük'ün ışık evlerinde kaldığını biliyorum ama benimle aynı evde değildi. Dershaneden kalma bir samimiyetimiz vardı. Kursiyerken de görüşüyorduk. Ömer Faruk Göçük, Sefa Genç diye birisinin eskiden kendisinden sorumlu 'abisi' olduğunu, üniversiteyi bırakıp harp okuluna geçtiğini anlatmıştı.
Darbe girişiminden 4 ay önce Balgat'ta bir restoranda Ömer Faruk Göçük ve üst devremiz olan Ömer Yazıcı ile yemek yiyorduk. Sohbet bir süre sonra hükümet aleyhine konuşmalara bağlandı. Ben konuşmalardan rahatsız oldum. Daha önce hiç siyaset konuşmamıştık. Olağanüstü bir durum olduğunu sezdim, bir anda gerginlik oldu. Ömer Yazıcı, 'Bu ülkeye bir darbe şart' dedi. Ömer Göçük de onaylarcasına sessiz kaldı. Sonradan anlıyorum ki bu yapıdakilere bir şeyler söylenmiş."
Bazı tanıkların da beyanda bulunmasının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.
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