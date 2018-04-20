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Zırhlı birlikler darbe davasında tanıklar dinlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 20:29 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada tanık beyanları alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, L.A. tanık sıfatıyla 15 Temmuz akşamı yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı sırada evinde bulunduğunu, kendisini arayan Üsteğmen Koray Korkmaz'ın birliğe gelmesini emrettiğini söyleyen L.A, bunun üzerine görev yerine gittiğini belirtti.

İlerleyen saatlerde Yüzbaşı Levent Doğan'ın garajlar bölgesine kimsenin alınmaması için talimat verdiğini söyleyen L.A, saat 03.00'e kadar garajda kaldığını, daha sonra Korkmaz ve Doğan'ın nizamiyedeki tankların garajlara çekilmesini istediğini kaydetti.

Tankları almak için nizamiyeye gittikleri sırada silah seslerinin gelmesi üzerine garajlar bölgesine geri geldiğini anlatan L.A, sabah saatlerine kadar burada kaldığını sözlerini ekledi.

- "Hepiniz FETÖ'cüsünüz"

Tanık M.A. da olay gecesi alarm verilmesinin ardından teçhizatlı bir şekilde nöbet yerine geçtiğini söyledi.

Daha sonra iki tankın nizamiyeden çıktığını ifade eden M.A, yaklaşık bir saat sonra geri gelen bu zırhlı araçlardan birinin üzerinde sivil bir yaralının olduğunu anlattı.

Yaralının ambulansla hastaneye götürüldüğünü belirten M.A, söz konusu şahsın kim olduğu konusunda bilgisinin olmadığını beyan etti.

Gece saatlerinde birliğe gelen Binbaşı Barış Dedebağı'nın zorla karargah dışına çıkarılmak istediğini aktaran M.A, bunun üzerine Dedebağı'nın kendisine karşı gelenlere, "Hepiniz FETÖ'cüsünüz" diye bağırdığını bildirdi.

Nizamiyeden çıkarılan Dedebağı'nın ateş ettiğini, ardından karargahtaki darbeci askerlerin de karşılık verdiğini belirten M.A, sabah saatlerinde darbecilerin derdest edildiğini kaydetti.

Tanık B.H. ise arkadaşıyla bir alışveriş merkezine gittiği sırada darbecilerin kontrolündeki helikopterin Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü taradığını, bu durum karşısında şuurunu kaybettiğini söyledi.

Arkadaşının yardımıyla görev yeri zırhlı birliklere gidebildiğini ifade eden B.H, "Yaşadığım olayın şokunu sabah saatlerine kadar üzerimden atamadım. Daha sonra darbe girişiminin püskürtüldüğünü öğrendim." dedi.

Duruşmaya, 24 Nisan Salı günü devam edilecek.

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