Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Sanık ve avukatlarının talepleri ile duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme heyeti, müzekkere arasının ardından ara kararını açıkladı.
Buna göre, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme, sanık ve avukatlarının talepleri doğrultusunda bazı isimlerin gelecek duruşma tanık olarak dinlenmesine hükmetti.
Davanın görülmesine 15 Ekim'de devam edilecek.
ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!
Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!
Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma
Trump'ı alarma geçiren not! Gökyüzünden düştü
Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!
Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
İşte Türkiye'nin en karanlık noktası
WhatsApp'ta güvenlik açığı bulundu
Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum