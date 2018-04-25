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Zırhlı Birlikler davasına tanık beyanlarıyla devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 19:27 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, tanık beyanları alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada emekli albay A.R.D, tanık sıfatıyla ifade verdi.

Olay akşamı saat 23.00 sularında birlikten arandığını ancak bunu daha sonra fark ettiğini anlatan A.R.D, geri aradığında tümen personelinin mesaiye çağrıldığının öğrendiğini, bunun üzerine görev yerine gittiğini beyan etti.

A.R.D, burada, tümen komutanının görevden alındığını ve kurmay başkanının evine gönderildiğini öğrendiğini, neler olduğunu anlamak için Faaliyet İzleme Merkezi'ne gittiğinde yazılı bir emir gelmiş olduğunu gördüğünü, emirde ordunun yönetime el koyduğunun yazdığını ancak imza kısmında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın imzası olmadığını anlattı.

Yaşananların darbe girişimi olduğunu böylece anladığını kaydeden A.R.D, bir süre sonra toplantıya çağrıldığını, toplantıda tanımadığı subayların olduğunu aktararak, verilebilecek kanunsuz emirlere uymamak için toplantı binasından müştekilerden İsmail Suvay ile ayrıldıklarını öne sürdü.

Bazı subaylarla durum değerlendirmesi yaptıklarını ve darbeye yönelik faaliyet olmaması için tedbirler aldıklarını ileri süren A.R.D, sabah saatlerinde de kışla emniyetinin sağladığını bildirdi.

- Tankın üzerine çıkarak darbecileri engellemeye çalışmış

Tanık olarak dinlenen E.K, nakliyecilik yaparak geçimini sağladığını, 15 Temmuz 2016 akşamı da İstanbul'a gitmeye hazırlanırken darbe girişimini öğrendiğini ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek, darbe girişimine karşı koymaya çalıştığını beyan etti.

Bulunduğu bölgede, AK Parti Genel Merkezi'nin bulunduğu yöne doğru iki tankın gittiğini gördüğünü anlatan E.K, daha sonra tankların AK Parti Genel Merkezi'ni geçerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru gittiğini kaydetti.

Bu sırada tankın üzerine çıktığını ve tanktaki bir teğmen ile üsteğmeni eylemlerinden vazgeçirmeye çalıştığını vurgulayan tanık E.K, polislere teslim olmayı kabul etmesi halinde kendilerini öfkeli vatandaşlardan koruyacağını söylemesine rağmen, askerlerin bunu reddettiğini bildirdi.

E.K, bir süre tankın üzerinde darbecilerle mücadele ettiğini, tank hareket halindeyken üsteğmeni tankın üzerinden indirmeyi başardıklarını, bundan bir süre sonra da 15 Temmuz gazisi Necmettin Utuş'un vurulduğunu, daha sonra da tankların bölgeden ayrıldığını vurguladı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan'ın sorusu üzerine tanık E.K, askerlere darbe yapıldığını söylediğini ancak onların ilk başta darbeden haberlerinin bulunmadığını belirttiklerini, kısa süre sonra da "Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı kurtarmaya gidiyoruz" dediklerini ve darbe girişiminden bilgilerinin olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Tanık E.K, "Biz onlara insanlık yaptık, kardeşlik yaptık. Üzerlerindeki üniformaya saygıdan onları korumaya çalıştık ama beni dinlemediklerinden maalesef istenmeyen bu olaylar yaşandı." diye konuştu.

Tanık sıfatıyla dinlenen emekli albay H.A. da olay akşamı alarm verilmesi üzerine mesaiye çağrıldığını, kışlaya gittiğinde de bir terör saldırısı yapıldığından bahsedildiğini belirtti.

Tanık H.A, Faaliyet İzleme Merkezi'ne giderek neler olduğunu öğrenmeye çalıştığını, burada birliğe çekilen mesajda tümen komutanının görevden alınarak yerine bir tuğgeneralin atandığını öğrenmesi üzerine terör saldırısı olması halinde böyle bir görev değişiminin yapılmasının olağan dışı ve çekilen mesajın kanunsuz olduğunu düşündüğünü kaydetti.

İlerleyen saatlerde darbe girişiminden haberdar olduğunu aktaran tanık H.A, sabah saatlerinde de kışla emniyetinin sağlandığını beyan etti.

Diğer tanıkların da beyanlarının alınmasından sonra davaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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15 Temmuz darbe girişimi Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

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