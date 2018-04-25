Zırhlı Birlikler davasına tanık beyanlarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada emekli albay A.R.D, tanık sıfatıyla ifade verdi. Olay akşamı saat 23.00 sularında birlikten arandığını ancak bunu daha sonra fark ettiğini anlatan A.R.D, geri aradığında tümen personelinin mesaiye çağrıldığının öğrendiğini, bunun üzerine görev yerine gittiğini beyan etti. A.R.D, burada, tümen komutanının görevden alındığını ve kurmay başkanının evine gönderildiğini öğrendiğini, neler olduğunu anlamak için Faaliyet İzleme Merkezi'ne gittiğinde yazılı bir emir gelmiş olduğunu gördüğünü, emirde ordunun yönetime el koyduğunun yazdığını ancak imza kısmında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın imzası olmadığını anlattı. Yaşananların darbe girişimi olduğunu böylece anladığını kaydeden A.R.D, bir süre sonra toplantıya çağrıldığını, toplantıda tanımadığı subayların olduğunu aktararak, verilebilecek kanunsuz emirlere uymamak için toplantı binasından müştekilerden İsmail Suvay ile ayrıldıklarını öne sürdü.

Bazı subaylarla durum değerlendirmesi yaptıklarını ve darbeye yönelik faaliyet olmaması için tedbirler aldıklarını ileri süren A.R.D, sabah saatlerinde de kışla emniyetinin sağladığını bildirdi. - Tankın üzerine çıkarak darbecileri engellemeye çalışmış Tanık olarak dinlenen E.K, nakliyecilik yaparak geçimini sağladığını, 15 Temmuz 2016 akşamı da İstanbul'a gitmeye hazırlanırken darbe girişimini öğrendiğini ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek, darbe girişimine karşı koymaya çalıştığını beyan etti. Bulunduğu bölgede, AK Parti Genel Merkezi'nin bulunduğu yöne doğru iki tankın gittiğini gördüğünü anlatan E.K, daha sonra tankların AK Parti Genel Merkezi'ni geçerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru gittiğini kaydetti. Bu sırada tankın üzerine çıktığını ve tanktaki bir teğmen ile üsteğmeni eylemlerinden vazgeçirmeye çalıştığını vurgulayan tanık E.K, polislere teslim olmayı kabul etmesi halinde kendilerini öfkeli vatandaşlardan koruyacağını söylemesine rağmen, askerlerin bunu reddettiğini bildirdi.