HABER

Zırhlı Birlikler davasında tahliye taleplerinin reddi istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada ara karar için görüşü sorulan iddia makamı, tutuklu sanıkların "kaçma şüphesi" olduğu gerekçesiyle tahliye taleplerinin reddedilerek mevcut hallerinin devamı yönünde karar verilmesini istedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu.

Önceki ara kararlar gereği dava dosyasına eklenen belgelerin okunmasından sonra söz alan müşteki Milli Savunma Bakanlığı, Başbakanlık ve AK Parti'nin avukatları, tanıkların tamamının dinlenmesinden sonra tanık ifadelerine karşı beyanda bulunacaklarını belirterek, bu aşamada tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.

Ara karar için görüşü sorulan iddia makamı, tutuklu sanıkların "kaçma şüphesi" olduğu gerekçesiyle tahliye taleplerinin reddedilerek mevcut hallerinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

Savcı, "Tutuklu sanıkların atılı suçları işlediklerine dair mevcut şüphenin devam ediyor olması ve sanıkların kaçma şüphesi dikkate alınarak sanıklar ve müdafilerinin tahliye taleplerinin reddi ile tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur." ifadelerini kullandı.

Mütalaada ayrıca sanıklara ait HTS kayıtlarının emniyetten istenmesi, tanık beyanlarında geçen kişilerin ve henüz dinlenmemiş tanıkların gelecek celse dinlenmesi, sanıklarla ilgili açılan diğer soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin bilgilerin de ilgili makamlardan istenmesi talep edildi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Eş zamanlı düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltıEş zamanlı düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Kod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre ettiKod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre etti
İYİ Parti'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt!İYİ Parti'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahkeme bu itirafla yankılandı: Fethullah Gülen üzerindeki atleti çıkarıp hediye olarak bana gönderdi!

Mahkeme bu itirafla yankılandı: Fethullah Gülen üzerindeki atleti çıkarıp hediye olarak bana gönderdi!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katılacağı düğüne gitmeyecek!

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dış cephe kaplamaları sökülüyor

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dış cephe kaplamaları sökülüyor

Kriz SMSC platformu nedir? Turkcell'den gelen kriz mesajı herkesi meraklandırdı!

Kriz SMSC platformu nedir? Turkcell'den gelen kriz mesajı herkesi meraklandırdı!

Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.