Zırhlı Birlikler davasında tahliye taleplerinin reddi istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu.

Önceki ara kararlar gereği dava dosyasına eklenen belgelerin okunmasından sonra söz alan müşteki Milli Savunma Bakanlığı, Başbakanlık ve AK Parti'nin avukatları, tanıkların tamamının dinlenmesinden sonra tanık ifadelerine karşı beyanda bulunacaklarını belirterek, bu aşamada tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.

Ara karar için görüşü sorulan iddia makamı, tutuklu sanıkların "kaçma şüphesi" olduğu gerekçesiyle tahliye taleplerinin reddedilerek mevcut hallerinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

Savcı, "Tutuklu sanıkların atılı suçları işlediklerine dair mevcut şüphenin devam ediyor olması ve sanıkların kaçma şüphesi dikkate alınarak sanıklar ve müdafilerinin tahliye taleplerinin reddi ile tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur." ifadelerini kullandı.

Mütalaada ayrıca sanıklara ait HTS kayıtlarının emniyetten istenmesi, tanık beyanlarında geçen kişilerin ve henüz dinlenmemiş tanıkların gelecek celse dinlenmesi, sanıklarla ilgili açılan diğer soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin bilgilerin de ilgili makamlardan istenmesi talep edildi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

