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Zırhlı Birlikler Okulu darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 14:43 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi - Tanık Ö.Y: - "Gün iyice aydınlandıktan sonra korgeneral Metin İyidil, Zırhlı Birlikler'e geldi. Bir basın mensubunun yanına giderek, '200 tane tankın sokaklara çıkmasını engelledik.' dedi. Ben kışlada sabaha kadar İyidil'i hiç görmedim"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada Ö.Y, tanık olarak beyanlarda bulundu.

Olay akşamı askeri hareketliliğin ardından göreve çağırıldığını belirten Ö.Y, kışlaya gittikten sonra davanın müştekilerinden Binbaşı İsmail Suvay ile tümendeki darbecileri engellemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Tankların kışla dışına çıkmaya çalıştığını ancak bunun engellendiğini ifade eden Ö.Y, sabah saatlerinde kışla emniyetinin sağlanmaya başlanmasından sonra tümene eski korgeneral Metin İyidil'in de geldiğini aktardı.

Tanık Ö.Y, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah saatlerinde, gün iyice aydınlandıktan sonra korgeneral Metin İyidil, Zırhlı Birliklere geldi. Bir basın mensubunun yanına giderek, '200 tane tankın sokaklara çıkmasını engelledik.' dedi. Ben kışlada sabaha kadar İyidil'i hiç görmedim."

- Darbeci generali selamlayarak teslim olmuşlar

Tanık olarak ifade veren yarbay R.B, 15 Temmuz 2016 günü rutin mesaisine devam ettikten sonra evine gittiğini, akşam saatlerinde evinde olduğu sırada savaş uçaklarının uçuş yaptığını gördüğünü beyan etti.

Uçakların TBMM üzerinde daireler çizdiğini kaydeden R.B, görev yeri olan Zırhlı Birlikler Okulunu aradığında kimsenin yaşananlardan bilgisinin olmadığını, bundan bir süre sonra da askeri personelin göreve çağırıldığını kaydetti.

Tanık R.B, okula girdiğinde albay Sefa Alkan ile karşılaştıklarını, Alkan'ın tümen komutanının görevden alındığını ve bazı subayların birliğe geldiğini söylediğini aktardı.

Bir süre sonra Alkan'ın bazı subay ve astsubayları toplayarak darbeye karşı durma konusunda düşüncelerini aktardığını, yaşanan olayların anayasal düzene karşı işlenen bir suç olduğunun konuşulduğunu belirten R.B, bölgedeki askerlerin de Alkan ile hemfikir olmasından sonra darbecilerle mücadele edildiğini belirtti.

Başarısız olan darbecilerin sabah saatlerinde teslim alınmaya başladığını kaydeden R.B, karargah binası önünde yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Karargah çıkışında 4 teğmen vardı. Tabi oldukları komutana dikkat çekerek selam verdiler, ardından teslim oldular. Daha sonra bir astsubay, binbaşı ve 2 albay ile bir general de binadan çıkarak teslim oldu. Teslim olma esnasında adının Faruk Yaman olduğunu sonradan öğrendiğim biri, 'Bizi rütbemize göre tutuklamalar yapılsın' dedi. Okul Komutanı Sefa Alkan da bunu değerlendirecek bir durum olmadığını söyledi."

Davanın görülmesine devam ediliyor.

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15 Temmuz darbe girişimi Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

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