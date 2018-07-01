Zırhlı polis aracı şehit çocuğuna sünnet arabası oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de zırhlı polis aracı "Ejder", Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit düşen Turgut Solak'ın oğlu Alper Solak için sünnet arabası oldu.

Süslenen zırhlı araçla Avabayındır Mahallesi sokaklarında tur atan 6 yaşındaki Alper Solak, daha sonra Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın makam aracıyla babasının mezarını ziyaret etti.

Sünnet törenine Avcı'nın yanı sıra Balıkesir Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir törende bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Zırhlı polis aracı ile makam aracının sünnet töreni için şehidin oğlu Alper'e tahsis edildiğini vurgulayan Belediye Başkanı Avcı, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz bizim başımızın tacı, onların emanetleri bizim emanetimiz. Onların çocukları bizim çocuklarımız. Şehitlerimizin emanetlerini boynu bükük bırakmamak için elimizden gayreti gösteriyoruz. Biz sadece yetim ve öksüz çocuklarımız için değil, vatanı ve milleti için şerefle mücadele etmiş, şerefle bu memleketin bayrağını taşımış ve sonunda şehadet şerbetini içmiş şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak için maksimum gayret sarf ediyoruz."

