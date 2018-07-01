HABER

Zırhlı polis aracı şehit çocuğuna sünnet arabası oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

Balıkesir'de zırhlı polis aracı 15 Temmuz şehidi polis memuru Turgut Solak'ın oğlu Alper için sünnet arabası olarak kullanıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de zırhlı polis aracı "Ejder", Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit düşen Turgut Solak'ın oğlu Alper Solak için sünnet arabası oldu.

Süslenen zırhlı araçla Avabayındır Mahallesi sokaklarında tur atan 6 yaşındaki Alper Solak, daha sonra Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın makam aracıyla babasının mezarını ziyaret etti.

Sünnet törenine Avcı'nın yanı sıra Balıkesir Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir törende bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Zırhlı polis aracı ile makam aracının sünnet töreni için şehidin oğlu Alper'e tahsis edildiğini vurgulayan Belediye Başkanı Avcı, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz bizim başımızın tacı, onların emanetleri bizim emanetimiz. Onların çocukları bizim çocuklarımız. Şehitlerimizin emanetlerini boynu bükük bırakmamak için elimizden gayreti gösteriyoruz. Biz sadece yetim ve öksüz çocuklarımız için değil, vatanı ve milleti için şerefle mücadele etmiş, şerefle bu memleketin bayrağını taşımış ve sonunda şehadet şerbetini içmiş şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak için maksimum gayret sarf ediyoruz."

PARTNERZehra tatildeZehra tatilde
Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmışDiyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış
22 aylık Enes'in karaciğeri bağışlandı22 aylık Enes'in karaciğeri bağışlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz hain darbe girişimi Alper Solak Balıkesir polis memuru Turgut Solak Sünnet

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Habertürk Gazetesi kapanıyor iddiası! Son baskı tarihini açıkladılar

Habertürk Gazetesi kapanıyor iddiası! Son baskı tarihini açıkladılar

Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.