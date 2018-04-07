Zırhlı polis aracının çarptığı anne ile oğlu yaralandı

SİLOPİ(Şırnak),(DHA) - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, zırhlı polis aracının çarptığı Nevruz Kılıç (25) ile oğlu Süavi Kılıç (4) yaralandı. Bacağından yaralanan çocuk, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Silopi'nin Yenişehir Mahallesi 8’inci Cadde üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Nevruz Kılıç ve oğlu Süavi Kılıç’a polis zırhlı aracı çarptı. Kazada enne ile oğlu kazada yaralanırken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan anne ve oğluna ilk müdahale Silopi Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Yaralı çocuk daha sonra askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayı yapan zırhlı polis aracının sürücüsü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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