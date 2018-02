Zirvedeki kadınlar Türkiye’ye geliyor

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) 33 yıldır aralıksız olarak düzenlediği Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları’nın 2018 yılı jürisinde 3 önemli yabancı kadın ismi de ağırlıyor.

3 bin karenin üzerinde fotoğrafın değerlendirileceği jüri toplantısı için Afganistan’da eşi tarafından burnu kesilen Aisha isimli kadının portresiyle 2010 yılında Dünya Basın Fotoğrafı ödülünü kazanan (World Press Photo of the Year in 2010) Jodi Bieber Güney Afrika’dan, Reuters Haber Ajansı’nın Wider Image Editorü Gabrielle Fonseca Johnson İngiltere’den ve Hollanda Haber Ajansı ANP’nin Fotoğraf Editörü Pelin Tatli Hollanda’dan Türkiye’ye geliyor.

Aisha’nın hayatını değiştiren kadın Antalya’da

Dünya basın fotoğrafının üç önemli kadın ismi Jodi Bieber ve Gabrielle Fonseca Johnson, Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları seçimi için geldikleri Antalya’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Fotoğrafın Kadın Gözleri” konulu söyleşiyle de Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde fotoğraf severlerle buluşacak. Jodi Bieber, Afganistan’da fotoğraflarını çektiği Aisha isimli kadının hayatının çektiği fotoğraflarla değiştirmişti. 2010 yılında Time dergisinin kapağında yayınlanan fotoğrafta cezalandırılmak için kocası tarafından burnu ve kulakları kesilen Aisha’nın portresi vardı. Bu yayının ardından ABD’ye sığınan Aisha, estetik ameliyatlarla bir burun sahibi oldu. Fotoğraflarında özellikle kadınların yaşadıklarını anlatan çalışmalarıyla dünyada saygın bir yer edinen Bieber, bu olaylara ilişkin tanıklıklarını paylaşacak. Reuters fotoğraf editörlerinden Gabrielle Fonseca Johnson ise her gün ekranlarına gelen on binlerce kare fotoğraf arasından kadın bakış açısıyla yaptıkları seçimleri değerlendirecek.