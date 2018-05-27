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Zirvelerin süsü: Düğün çiçekleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 11:53 | Son Güncelleme

Yüksekliği nedeniyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın yamaçlarının yanı sıra doğudaki dağlık araziler, düğün çiçeği adı verilen sarı çiçeklerle görsel şölen sunuyor - Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu: - "Düğün çiçeklerinin kapladığı doğal alanlar görülmeye değer, adeta görsel bir şölen haline geliyor. Doğaya ilgi duyanların görmesi gerektiğine inanıyorum" - Kemal Artan: - "Yaylaya geldiğimiz zaman gitmek istemiyoruz. Her taraf çiçek, yeşillik. Herkes gibi gibi bu doğal ortamda yaşamayı seviyoruz. Bütün insanlarımızı buraya davet ediyorum, burayı görsünler"

HÜSEYİN YILDIZ - Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimli bölgeleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla sarı tonlardaki düğün çiçekleriyle süslendi.

Yüksekliği nedeniyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın yamaçlarının yanı sıra doğudaki dağlık araziler, düğün çiçeği adı verilen sarı çiçeklerle görsel şölen sunuyor.

Genellikle bin 500 rakımın üzerindeki alanlarda, on binlerce dönüm araziye yayılan düğün çiçekleri, görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.

Yöre halkı arasında "doğanın süslenmesi" olarak kabul edilen düğün çiçeklerinin açması, yüksek kesimli bölgelerde de baharın gelişi olarak nitelendiriliyor.

Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır, Ağrı ve Kars'ın da içinde bulunduğu bölgenin flora olarak çok zengin olduğunu söyledi.

Havaların ısınmasıyla floranın rengarenk çiçeklerle süslendiğini aktaran Türkoğlu, "Bu çiçekler arasında en sık görülen türlerden biri düğün çiçeğidir. Bu çiçek güzel pençeli çiçeklerdendir, yaprakları maydanoz yaprağına benzemektedir. Çiçekleri katmerli ya da yalnızca kat olup kendisine has bir kokusu vardır." dedi.

- Doğaseverlere davet

Bölgede yetişen bu çiçeklerin birçok yaban hayvanının da besin kaynağı olduğunu anlatan Türkoğlu, şunları söyledi:

"Düğün çiçeği, düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasından Ranunculus cinsini oluşturan yaklaşık 400 kadar türü bulunan otsu bitki türlerinin ortak adı. Genellikle mart, nisan ve mayıs aylarında çiçek açan düğün çiçekleri yaz boyunca geniş koloniler oluşturarak alanı işgal eder. Düğün çiçeklerinin kapladığı doğal alanlar görülmeye değer, adeta görsel bir şölen haline geliyor. Doğaya ilgi duyanların görmesi gerektiğine inanıyorum."

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Tanyolu köyünün muhtarı Kemal Artan ise köyün yaylalarında adeta görsel şölen yaşandığını belirterek, "Keşke her zaman böyle yaylalarda olsak. Yaylaya geldiğimiz zaman gitmek istemiyoruz. Her taraf çiçek, yeşillik. Herkes gibi gibi bu doğal ortamda yaşamayı seviyoruz. Bütün insanlarımızı buraya davet ediyorum, burayı görsünler." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Bahar düğün çiçeği ığdır

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