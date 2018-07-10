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Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Ziya Selçuk nereli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 00:33 | Son Güncelleme

Yeni sistemin ilk kabinesinin Milli Eğitim oldu! Peki Ziya Selçuk kimdir? İşte yeni kabinenin yeni bakanı Bekir Pakdemirli'nin kariyeri ile ilgili detaylar...

Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Ziya Selçuk nereli?

Merakla beklenen yeni kabinin bakanları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesinde Ziya Selçuk ismini Milli Eğitim bakanı olarak açıkladı. Peki Ziya Selçuk kimdir ve nerelidir? İşte yeni sistemin ilk kabinesinin bakanlarından Ziya Selçuk'nun hayatından ve kariyerinden detaylar...

ZIYA SELÇUK KİMDİR?

1982 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Selçuk, 1985 yılında Ankara Üniversitesi’nde Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Gelişim Psikolojisi) alanında Yüksek Lisans derecesi almış, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusunda Doktorasını tamamlamıştır.

Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu eski başkanıdır. Ayrıca Ziya Selçuk, çoklu zeka kuramı ile ilgili olarak kitaplar yazmaktadır.

Bunun yanı sıra Ziya Selçuk Gazi Üniversitesi gazi eğitim fakültesi, sınıf öğretmenliği ana bilim dalında öğretim görevlisi olarak da görev almıştır.

Ziya Selçuk 21 Mart 2003 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı görevine geldi ve 8 Mayıs 2008 tarihinde görevinden ayrıldı.


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