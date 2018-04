Ziya Sözen: “Korucular olmasaydı”

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, koruculuk sisteminin terörle mücadelede en önemli ve faydalı proje olduğunu söyledi.

Koruculuk sistemi hakkında bilgi veren Ziya Sözen, 1985 yılında o dönemki hükümet tarafından geçici bir süreliğine sadece kendi köylerini ve aileleri korumak amacıyla getirilen koruculuk sisteminin üstlendiği misyon, yaptıkları hizmetler ve bölgeye güvenlik ile psikolojik açıdan sağladığı katlı dolayısıyla terörle mücadele tarihinin hatta Cumhuriyet tarihinin en önemli ve faydalı projesi olduğunu dile getirdi. Söze, korucuların bölgeye sağladığı faydalar hakkında da bilgi vererek, “Koruculuk olmasaydı asker ve polis kırsala hakim olmaz, PKK terör örgütü kırsalda istediği gibi atını koşturur, propaganda yapar, her gün köylerimizde onlarca vatandaşı katlederdi. Koruculuk olmasaydı PKK her köyden, her mezradan istediği zaman istediği kişileri dağa götürürdü. Koruculuk olmasaydı hiç bir köyde okullar açık olmaz, sağlık ocakları hizmet vermez, camilerde ezanımızın okunmasına izin verilmezdi. Koruculuk olmasaydı vatandaş kırsaldan kente seyahat edemez duruma gelirdi. Koruculuk olmasaydı bölgede siyasetin bütün hakimiyeti PKK’nın arka bahçesi konumunda olan HDP’nin eline geçer, HDP dışında hiç kimse başka partiye oy veremezdi. Veren olsaydı bunu canı ile öderdi. Koruculuk olmasaydı PKK terör örgütü üyelerine karşı yapılan operasyonlar bütün dünya kamuoyunda “ Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtleri Katlediyor” yalanına dönüşürdü. Koruculuk olmasaydı devlet ile bölge halkı arasındaki bağ tamamen kopar, devlet millet bir birine tamamen düşman olur, olay iç ayaklanmaya kadar giderdi. Koruculuk olmasaydı bugün bölgede PKK’ya boyun eğmeyen hiç kimsenin bölgede yaşamasına olanak verilmezdi. Vatandaşlar, ya PKK’ya boyun eğip her istediğini yapmak zorunda kalır, ya da bölgeyi terk eder, boyun eğmeyenler bunu hayatıyla öderdi. Koruculuk olmasaydı devletimiz terörle ve teröristle mücadelede şimdiye kadar harcadığı bütçenin en az 10 katını öderdi ve bugün alınan sonuçlarda alınamazdı. Koruculuk olmasaydı PKK’da, HDP’de bugün ulaşmayı arzuladıkları bağımsız bir terör devleti hayallerine 30 yıl önce ulaşmış olurdu. Koruculuk olmasaydı Irak ve Suriye’den önce dış güçler Türkiye’yi bölme yoluna başvururlardı. Koruculuk olmasaydı bölge önce PKK’nın, sonra da PKK’nın maşası olduğu dış güçlerin eline geçerdi. Kısacası koruculuk sistemi gerek güvenlik açısından, gerek sosyolojik, psikolojik açıdan bölgenin sigortası görevini görmüştür. Koruculuk sistemi PKK’nın, HDP’nin dış ülkelerde ülkemiz aleyhine yaptığı olumsuz propagandaların önüne geçmiş, bu şer güçlerin yalanlarını çürütmüştür” dedi.