Ziyaretçiler Seka Kağı Müzesi’ni öğrencilerin gözünden görecek

Seka Kağıt Müzesi’nde ‘Müzeden Gelen Sesler’ projesi ile müzedeki her bir obje resmedilerek, ziyaretçilere tanıtılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten SEKA Kağıt Müzesi’nde, farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Müzeden Gelen Sesler’ projesi hayata geçirildi. SEKA Kağıt Müzesi’nin tanıtımını yapmak ve katılımcılara müze bilincini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen proje için 6 farklı okuldan öğrenciler seçildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen projede, müzedeki objeler ve sergi malzemeleri, katılımcıların gözüyle resmedilerek sergilendi.

Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu, Mimar Sinan Lisesi, Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi, Bayraktar Ortaokulu ve Cahit Elginkan Anadolu Liseleri’nden seçilen 160 resim bölümü öğrencisi projeye destek verdi. Öğrenciler 20 tuvale müzeyi imgeleyen görseller yaptı. Etkinlik gruplara ayrılan öğrencilerin müzeyi gezmeyesiyle başladı. Müzenin bütün ayrıntılarını inceleyen öğrenciler, gördükleri objeleri ve müze malzemelerini hayal güçleriyle birleştirerek tuvallere çizdi. Etkinliğin bitiminde destek veren tüm öğrenci ve öğretmenlere katılım ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Ortaya çıkan eserler SEKA Kağıt Müzesi Geçici Sergi Salonu’nda sergilenecek.