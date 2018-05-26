Ziyaretçilerini 190 yıl öncesine götüren müze duygulandırıyor

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta, Osmanlı Devleti'nce doğu sınırlarının korunması için yapılan, Osmanlı-Rus Savaşı'nda bir tabur askerin şehit olması nedeniyle literatüre "Kanlı Tabya" olarak geçen tabyada kurulan interaktif özellikli Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi ziyaretçilerini duygulandırıyor. Osmanlı Devleti tarafından 18. yüzyılın başlarında doğu sınırlarının korunması için inşa edilen ve 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rus General Paskeviç komutasındaki 5 tugaydan oluşan 14 bin kişilik Rus kuvvetlerinin 70 top ve 20 bin mermilik mühimmatla gece baskını yaptığı "Büyük Tabya"da 500 asker şehit edilmişti. Tabyaları düşürüp Kars Kalesi'ni ele geçiren Rusların da 4 bin kayıp verdiği saldırı sonrası yerli ve yabancı kayıtlara "Kanlı Tabya" olarak geçen tarihi tabya, ziyaretçilerine duydu dolu anlar yaşatıyor. Müze son 150 yılda yaşanan olayları canlandırmasıyla vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Sarıkamış Harekatı'nda soğuk havada zor şartlar altında mücadele eden askerlerin balmumu heykellerle sunumuyla Osmanlı-Rus Savaşı'nda yaşanan mücadelelerin canlandırılması ziyaretçileri o döneme götürüyor.

Türkiye'deki üç interaktif müze arasında yer alan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, Sarıkamış Harekatı'nın canlandırılması, donan askerlerin buğulu camdan gösterilmesi ziyaretçilerini duygulandırıyor.

\ - "Hüzünlü olayları hatırlayıp herkes duygulanıyor" Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kafkas Cephesi Tarihi Harp Müzesi'nin tarihin son 150 yıllık bölümünde yaşanmışlıkları, savaşları, acıları ve anlatmak için interaktif yapıldığını ve 2017 yılında açıldığını söyledi. İnteraktif özellikli müzede uzman arkeologların denetiminde hizmet sunduklarını anlatan Alp, "Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi devam ediyor. Geçen ay, aylık 8 bin ziyaretçi sayısına ulaştık, bu Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir rekor. İnşallah bu yoğun ilgiyi diğer aylarda da devam ettiririz." dedi. Alp, müzenin ziyaretçileri duygulandırdığını ve milli duyguların canlı tutulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Son 150 yıllık yaşanmışlıkları özellikle 1828 Rusların Kars'ı ilk istilasından başlayıp 1854-56 savaşları, Kars Zaferi, 1877-78 ve 1893 savaşları, 1914-15 Sarıkamış muharebeleri ve Kurtuluş Savaşı'nda Kars'ın savunulması için burada şehit olan, yaralanan, kanları dökülenlerin temsil edildiği bir müze burası. Bu bakımdan içerideki sergilemede de bu özellikler dikkate alınarak canlandırmalar konu mankenleriyle güçlendirilmiş ve seslendirme efektleriyle de o günkü savaş ortamı bir anlamda yansıtılmaya çalışılmış. Bu ortamlar görülünce yakın tarihimizdeki acı olayları, o hüzünlü olayları hatırlayıp herkes duygulanıyor. Milli duygularımızı yaşatmak müzemizin amaçlarından bir tanesi."