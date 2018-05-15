Zonguldak iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mübarek 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirsin. Zonguldak Ramazan imsakiyeleri hazırlandı. Ramazan ayı boyunca iftar saati ve imsak vakti nedir bakabileceğiniz imsakiye haberimizde. Bu sene Ramazan ayı ilk orucu 16 Haziran Çarşamba günü tutulacak. Öncesinde ilk teravih namazı için camilere gidilecek ve sahur vakti için beklenmeye başlanacak. İmsak vaktine göre kalkılan sahurda ilk oruç için niyetler edilecek. Akşam iftar saatinde ilk orucu açmanın heyecanı yaşanacak. İşte iftar saati, imsak vakti ve namaz vakitleri ile 2018 Zonguldak Ramazan imsakiyesi...

ZONGULDAK RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:38 05:26 12:55 16:50 20:12 21:53 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:36 05:25 12:55 16:51 20:13 21:54 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:35 05:24 12:55 16:51 20:14 21:56 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:33 05:24 12:55 16:51 20:15 21:57 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:32 05:23 12:55 16:52 20:16 21:59 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:31 05:22 12:55 16:52 20:17 22:00 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:29 05:21 12:56 16:52 20:18 22:02 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:28 05:20 12:56 16:52 20:19 22:03 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:27 05:20 12:56 16:53 20:20 22:04 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:25 05:19 12:56 16:53 20:21 22:06 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:24 05:18 12:56 16:53 20:22 22:07 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:23 05:18 12:56 16:54 20:22 22:09 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:22 05:17 12:56 16:54 20:23 22:10 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:21 05:16 12:56 16:54 20:24 22:11 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:19 05:16 12:56 16:55 20:25 22:13 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:18 05:15 12:57 16:55 20:26 22:14 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:17 05:15 12:57 16:55 20:27 22:15 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:16 05:14 12:57 16:55 20:27 22:16 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:16 05:14 12:57 16:56 20:28 22:17 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:15 05:14 12:57 16:56 20:29 22:18 21 05 Haziran 2018 Salı 03:14 05:13 12:57 16:56 20:29 22:19 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:13 05:13 12:58 16:57 20:30 22:21 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:13 05:13 12:58 16:57 20:31 22:21 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:12 05:12 12:58 16:57 20:31 22:22 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:11 05:12 12:58 16:57 20:32 22:23 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:11 05:12 12:58 16:58 20:33 22:24 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:10 05:12 12:58 16:58 20:33 22:25 28 12 Haziran 2018 Salı 03:10 05:12 12:59 16:58 20:34 22:26 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:10 05:12 12:59 16:59 20:34 22:26 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:09 05:12 12:59 16:59 20:35 22:27

ORUCA NE ZAMAN, NASIL NİYET EDİLİR?

Orucun önemli bir şarı da niyettir. Niyetsiz bir oruç geçerli değildir. Bu nedenle; Niyetin ne zaman ve nasıl yapılacağının bilinmesi gerekir. Şafii mezhebine göre niyetin vakti oruç farz olursa gecedir. Gündüze bırakılmaz. Gece niyet getirilmediği takdirde bayramdan sonra gününe gün kaza etmek lazımdır.

Hanefi mezhebine göre ise kazaya kalmış Ramazan, nafile ve muayyen nezir oruçları için niyet gece vakti getirilebildiği gibi gündüz öğleden önce de getirilebilir. Bunun için İbn Hacer diyor ki: Şafii olan kimse Ramazan'da niyetini unutup gece vaktinde getirmeyen kimse Hanefi mezhebini takliden gündüz öğleden evvel niyet getirsin. Maliki mezhebine göre Ramazan-ı Şerifin başında bir niyet getirilirse kafidir. Her gece niyet getirmek gerekmez. Bunun için Şafii veya Hanefi olan kimse Ramazan-ı Şerifte "ben şu Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmağa niyet ettim" dese iyi olur. Çünkü bir günün niyetini unutacak olursa da Maliki mezhebine göre orucu sahih olur.