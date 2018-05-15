Zonguldak iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mübarek 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirsin. Zonguldak Ramazan imsakiyeleri hazırlandı. Ramazan ayı boyunca iftar saati ve imsak vakti nedir bakabileceğiniz imsakiye haberimizde. Bu sene Ramazan ayı ilk orucu 16 Haziran Çarşamba günü tutulacak. Öncesinde ilk teravih namazı için camilere gidilecek ve sahur vakti için beklenmeye başlanacak. İmsak vaktine göre kalkılan sahurda ilk oruç için niyetler edilecek. Akşam iftar saatinde ilk orucu açmanın heyecanı yaşanacak. İşte iftar saati, imsak vakti ve namaz vakitleri ile 2018 Zonguldak Ramazan imsakiyesi...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:38
|05:26
|12:55
|16:50
|20:12
|21:53
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:36
|05:25
|12:55
|16:51
|20:13
|21:54
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:35
|05:24
|12:55
|16:51
|20:14
|21:56
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:33
|05:24
|12:55
|16:51
|20:15
|21:57
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:32
|05:23
|12:55
|16:52
|20:16
|21:59
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:31
|05:22
|12:55
|16:52
|20:17
|22:00
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:29
|05:21
|12:56
|16:52
|20:18
|22:02
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:28
|05:20
|12:56
|16:52
|20:19
|22:03
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:27
|05:20
|12:56
|16:53
|20:20
|22:04
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:25
|05:19
|12:56
|16:53
|20:21
|22:06
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:24
|05:18
|12:56
|16:53
|20:22
|22:07
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:23
|05:18
|12:56
|16:54
|20:22
|22:09
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:22
|05:17
|12:56
|16:54
|20:23
|22:10
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:21
|05:16
|12:56
|16:54
|20:24
|22:11
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:19
|05:16
|12:56
|16:55
|20:25
|22:13
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:18
|05:15
|12:57
|16:55
|20:26
|22:14
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:17
|05:15
|12:57
|16:55
|20:27
|22:15
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|03:16
|05:14
|12:57
|16:55
|20:27
|22:16
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|03:16
|05:14
|12:57
|16:56
|20:28
|22:17
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|03:15
|05:14
|12:57
|16:56
|20:29
|22:18
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|03:14
|05:13
|12:57
|16:56
|20:29
|22:19
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|03:13
|05:13
|12:58
|16:57
|20:30
|22:21
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|03:13
|05:13
|12:58
|16:57
|20:31
|22:21
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|03:12
|05:12
|12:58
|16:57
|20:31
|22:22
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|03:11
|05:12
|12:58
|16:57
|20:32
|22:23
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:11
|05:12
|12:58
|16:58
|20:33
|22:24
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:10
|05:12
|12:58
|16:58
|20:33
|22:25
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|03:10
|05:12
|12:59
|16:58
|20:34
|22:26
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:10
|05:12
|12:59
|16:59
|20:34
|22:26
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:09
|05:12
|12:59
|16:59
|20:35
|22:27
ORUCA NE ZAMAN, NASIL NİYET EDİLİR?
Orucun önemli bir şarı da niyettir. Niyetsiz bir oruç geçerli değildir. Bu nedenle; Niyetin ne zaman ve nasıl yapılacağının bilinmesi gerekir. Şafii mezhebine göre niyetin vakti oruç farz olursa gecedir. Gündüze bırakılmaz. Gece niyet getirilmediği takdirde bayramdan sonra gününe gün kaza etmek lazımdır.
Hanefi mezhebine göre ise kazaya kalmış Ramazan, nafile ve muayyen nezir oruçları için niyet gece vakti getirilebildiği gibi gündüz öğleden önce de getirilebilir. Bunun için İbn Hacer diyor ki: Şafii olan kimse Ramazan'da niyetini unutup gece vaktinde getirmeyen kimse Hanefi mezhebini takliden gündüz öğleden evvel niyet getirsin. Maliki mezhebine göre Ramazan-ı Şerifin başında bir niyet getirilirse kafidir. Her gece niyet getirmek gerekmez. Bunun için Şafii veya Hanefi olan kimse Ramazan-ı Şerifte "ben şu Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmağa niyet ettim" dese iyi olur. Çünkü bir günün niyetini unutacak olursa da Maliki mezhebine göre orucu sahih olur.
İFTAR DUASI
Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.
Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.
AMİN.
ORUÇ KİMLERE FARZDIR?
Oruç, Orucun Arap dilindeki karşılığı “savm” kelimesi olup, bu kelime “bir şeyden uzak durmak, kişinin kendini tutması ve engellemesi” manalarına gelmektedir. Oruç; niyet ederek tan yerinin ağarmaya başlamasından itibaren, akşam güneş batıncaya kadar yememek, içmemek ve karı/koca ilişkisinde bulunmamaktır.
İslamın beş şartından üçüncüsü Ramazan ayında oruç tutmaktır. Ramazan orucu, Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Oruç için Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur; „Ey iman edenler, Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Ola ki korunup sakınırsınız.“ (Bakara 183)
Oruç; İslam'ın beş ana temelinden biridir. Ve müslüman, ergin, akıllı ve sağlıklı olan herkese farzdır. Farz olan oruçla, yılda bir kez gelen Ramazan Ayı orucu kastedilir.
RAMAZAN AYI DUASI
'Allahumme ğaşşinî fîhi bi'r-rahmet, verzugnî fih'it-tevfîga vel-isme, ve tahhir galbî min ğayahib'it-tuhmet, ya rahimen bi-ibadih'il-mu'minîn'
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde rahmetinle beni kapla; bu günde bana -iyi amelleri yapmak için- tevfik ve -kötü amellerden- korunma -gücü- lütfeyle ve beni şüphe ve suç unsuru addedilebilecek şeylerin karanlığından temizle; ey mümin kullarına merhametli olan -Rabbim!-
RAMAZAN AYI MESAJLARI
Ramazan ayı girdiği zaman Cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.
Besmele ile girdiğin Mübarek Ramazan Ayın; yine onun içindeki RAHMAN ve RAHİM sıfatlarının üzerine tecellisi temennilerimle, Hayırlı Ramazanlar.
Rahmet, Mağfiret ve bereket ayı hayırlı olsun. Allah nefsimizi terbiye ettiğimiz feyz dolu oruçlar tutmayı nasip etsin. Hayırlı Ramazanlar.
Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.
Ramazan ayının verdiği bereket İftar sofralarınıza tat ve huzur getirmesi dileğiyle, Hayırlı Ramazanlar.
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