HABER

Zonguldak iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 00:53 | Son Güncelleme

2018 yılı Ramazan Ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Zonguldak'ta sevinçle karşılanan Ramazan ayı ile birlikte iftar saati ve imsak vakti içeren imsakiyeler araştırılmaya başlandı. Zonguldak, 15 Mayıs Salı akşamı, ilk teravih namazını huşu ile kıldıktan sonra sahura kalkmanın heyecanıyla imsaki vaktine göre saatlerini kuracaklar. Sonrasında ilk orucun açılacağı iftar saati beklenmeye başlanacak. İşte iftar saati, imsak vakti içeren Zonguldak Ramazan imsakiyesi 2018...

Zonguldak iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mübarek 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirsin. Zonguldak Ramazan imsakiyeleri hazırlandı. Ramazan ayı boyunca iftar saati ve imsak vakti nedir bakabileceğiniz imsakiye haberimizde. Bu sene Ramazan ayı ilk orucu 16 Haziran Çarşamba günü tutulacak. Öncesinde ilk teravih namazı için camilere gidilecek ve sahur vakti için beklenmeye başlanacak. İmsak vaktine göre kalkılan sahurda ilk oruç için niyetler edilecek. Akşam iftar saatinde ilk orucu açmanın heyecanı yaşanacak. İşte iftar saati, imsak vakti ve namaz vakitleri ile 2018 Zonguldak Ramazan imsakiyesi...

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

ZONGULDAK RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:38 05:26 12:55 16:50 20:12 21:53
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:36 05:25 12:55 16:51 20:13 21:54
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:35 05:24 12:55 16:51 20:14 21:56
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:33 05:24 12:55 16:51 20:15 21:57
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:32 05:23 12:55 16:52 20:16 21:59
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:31 05:22 12:55 16:52 20:17 22:00
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:29 05:21 12:56 16:52 20:18 22:02
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:28 05:20 12:56 16:52 20:19 22:03
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:27 05:20 12:56 16:53 20:20 22:04
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:25 05:19 12:56 16:53 20:21 22:06
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:24 05:18 12:56 16:53 20:22 22:07
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:23 05:18 12:56 16:54 20:22 22:09
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:22 05:17 12:56 16:54 20:23 22:10
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:21 05:16 12:56 16:54 20:24 22:11
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:19 05:16 12:56 16:55 20:25 22:13
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:18 05:15 12:57 16:55 20:26 22:14
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:17 05:15 12:57 16:55 20:27 22:15
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:16 05:14 12:57 16:55 20:27 22:16
19 03 Haziran 2018 Pazar 03:16 05:14 12:57 16:56 20:28 22:17
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:15 05:14 12:57 16:56 20:29 22:18
21 05 Haziran 2018 Salı 03:14 05:13 12:57 16:56 20:29 22:19
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:13 05:13 12:58 16:57 20:30 22:21
23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:13 05:13 12:58 16:57 20:31 22:21
24 08 Haziran 2018 Cuma 03:12 05:12 12:58 16:57 20:31 22:22
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:11 05:12 12:58 16:57 20:32 22:23
26 10 Haziran 2018 Pazar 03:11 05:12 12:58 16:58 20:33 22:24
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:10 05:12 12:58 16:58 20:33 22:25
28 12 Haziran 2018 Salı 03:10 05:12 12:59 16:58 20:34 22:26
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:10 05:12 12:59 16:59 20:34 22:26
30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:09 05:12 12:59 16:59 20:35 22:27

ORUCA NE ZAMAN, NASIL NİYET EDİLİR?

Orucun önemli bir şarı da niyettir. Niyetsiz bir oruç geçerli değildir. Bu nedenle; Niyetin ne zaman ve nasıl yapılacağının bilinmesi gerekir. Şafii mezhebine göre niyetin vakti oruç farz olursa gecedir. Gündüze bırakılmaz. Gece niyet getirilmediği takdirde bayramdan sonra gününe gün kaza etmek lazımdır.

Hanefi mezhebine göre ise kazaya kalmış Ramazan, nafile ve muayyen nezir oruçları için niyet gece vakti getirilebildiği gibi gündüz öğleden önce de getirilebilir. Bunun için İbn Hacer diyor ki: Şafii olan kimse Ramazan'da niyetini unutup gece vaktinde getirmeyen kimse Hanefi mezhebini takliden gündüz öğleden evvel niyet getirsin. Maliki mezhebine göre Ramazan-ı Şerifin başında bir niyet getirilirse kafidir. Her gece niyet getirmek gerekmez. Bunun için Şafii veya Hanefi olan kimse Ramazan-ı Şerifte "ben şu Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmağa niyet ettim" dese iyi olur. Çünkü bir günün niyetini unutacak olursa da Maliki mezhebine göre orucu sahih olur.

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.
AMİN.

ORUÇ KİMLERE FARZDIR?

Oruç, Orucun Arap dilindeki karşılığı “savm” kelimesi olup, bu kelime “bir şeyden uzak durmak, kişinin kendini tutması ve engellemesi” manalarına gelmektedir. Oruç; niyet ederek tan yerinin ağarmaya başlamasından itibaren, akşam güneş batıncaya kadar yememek, içmemek ve karı/koca ilişkisinde bulunmamaktır.

İslamın beş şartından üçüncüsü Ramazan ayında oruç tutmaktır. Ramazan orucu, Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Oruç için Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur; „Ey iman edenler, Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Ola ki korunup sakınırsınız.“ (Bakara 183)

Oruç; İslam'ın beş ana temelinden biridir. Ve müslüman, ergin, akıllı ve sağlıklı olan herkese farzdır. Farz olan oruçla, yılda bir kez gelen Ramazan Ayı orucu kastedilir.

RAMAZAN AYI DUASI

'Allahumme ğaşşinî fîhi bi'r-rahmet, verzugnî fih'it-tevfîga vel-isme, ve tahhir galbî min ğayahib'it-tuhmet, ya rahimen bi-ibadih'il-mu'minîn'

Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde rahmetinle beni kapla; bu günde bana -iyi amelleri yapmak için- tevfik ve -kötü amellerden- korunma -gücü- lütfeyle ve beni şüphe ve suç unsuru addedilebilecek şeylerin karanlığından temizle; ey mümin kullarına merhametli olan -Rabbim!-

RAMAZAN AYI MESAJLARI

Ramazan ayı girdiği zaman Cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.

Besmele ile girdiğin Mübarek Ramazan Ayın; yine onun içindeki RAHMAN ve RAHİM sıfatlarının üzerine tecellisi temennilerimle, Hayırlı Ramazanlar.

Rahmet, Mağfiret ve bereket ayı hayırlı olsun. Allah nefsimizi terbiye ettiğimiz feyz dolu oruçlar tutmayı nasip etsin. Hayırlı Ramazanlar.

Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.

Ramazan ayının verdiği bereket İftar sofralarınıza tat ve huzur getirmesi dileğiyle, Hayırlı Ramazanlar.

ZONGULDAK CAMİLERİ


ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken açıklamaABD Başkanı Trump'tan tepki çeken açıklama
Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladıKudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı
Kriz çıkaracak gelişme! Ölü sayısı artıyorKriz çıkaracak gelişme! Ölü sayısı artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018 ramazan imsakiyesi imsakiye 2018 zonguldak iftar vakti zonguldak imsak vakti ramazan 2018

En Çok Okunan Haberler

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İlginizi Çekebilir

Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar

Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor

Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Amasya iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Amasya iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Aksaray iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Aksaray iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Yalova iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Yalova iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Ağrı iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Ağrı iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Çanakkale'de göçmenleri taşıyan fiber tekne battı: 7 ölü

Çanakkale'de göçmenleri taşıyan fiber tekne battı: 7 ölü

Yozgat iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Yozgat iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.