Zonguldak Kömürspor’dan polislere anlamlı klip

Galatasaray’ın efsanevi ismi Fatih Akyel’in teknik direktörlüğünü yaptığı Zonguldak Kömürsporlu futbolcuların Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü yılı nedeniyle hazırladıkları klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Galatasaray’ın efsane ismi Fatih Akyel’in teknik direktörlüğünü yaptığı Zonguldak Kömürspor, Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıl dönümünü anlamlı bir kliple kutladı. Türk bayrağı önünde çekilen klipte, polis kıyafeti giyen Zonguldak Kömürspor Kulübü Başkanı Süleyman Caner, Teknik Direktör Fatih Akyel, takım kaptanı Mert Caymaz ve futbolcular bir araya geldi. Polislere destek ve moral verici sözler söyleyen Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı ve teknik heyetinin yer aldığı klip, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni aldı.
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