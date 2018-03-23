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Zonguldak Merkez Camii’nin temeli atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 17:41 | Son Güncelleme

Merkez Camii Zonguldak’a yapılacak olan 3 bin 500 kişilik Zonguldak Merkez Camii’sinin temel atma töreni gerçekleşti.Zonguldak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Bayburt Grup tarafından yapılacak 3 bin 500 kişilik Zonguldak Merkez Camii’sinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Merkez Camii Zonguldak’a yapılacak olan 3 bin 500 kişilik Zonguldak Merkez Camii’sinin temel atma töreni gerçekleşti.
Zonguldak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Bayburt Grup tarafından yapılacak 3 bin 500 kişilik Zonguldak Merkez Camii’sinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Tır parkında düzenlenen törene, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Şeyh-ul Kurra Mustafa Demirkan Hoca, Zonguldak AK Parti Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu, Özcan Ulupınar, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Zonguldak İl Müftüsü Nusret Can, Bayburt Grup Yönetim Üyesi Ahmet Şentürk, siyasi parti il temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kur’an-ı kerim tilaveti okunması ile başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, temeli atılan Zonguldak Merkez Camii’nin hayırlı olmasını dileyerek “Bugün güzel bir vesile ile cenabı hak bizi bir araya getirdi. Allah bütün güzel işlerde bir araya getirmeyi nasip etsin. Zonguldak’a ilk girerken dikkatimi çeken husus caminin caddelerde, binaların arasında sıkışmış olması girer girmez şehre, şehrin sülietine katkıda bulunacak şehrin göbeğinde caminin eksikliği kendini hissettiriyor. Bu eksikliği şimdi tamamlıyorsunuz. Emeği geçen katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun” dedi.
Bu projeyi burada yapmayı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür eden Bayburt Grup Yönetim Üyesi Ahmet Şentürk, “Bu projeyi burada yapmayı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu proje bizi çok duygulandırdı. Selçuklu için Ahlat ne kadar değerliyse, Osmanlı için söğüt ne kadar değerliyse Zonguldak bizim için o kadar değerli. Ben çocukluğumun geçtiği bu yerlerde bu projeyi yapmamızı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Eserin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eseri olduğunu ifade eden Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, “Bütün dünyada şehirlerde de herkesin her milletin dinine göre şehrin merkezinde en görünür en büyük en prestijli yerlerde mabetlerdir. Tarihte de öyledir, ancak Zonguldak İlimiz bu anlamda biraz mahrum kalmıştır. Geç oldu ama en güzelini bu meydanda temel atacağız. Bu caminin yapılması bu eser Cumhurbaşkanımızın eseridir. Baştan itibaren hepimizi koşturmuştur ve Allah nasip etti bugün bu temeli atıyoruz. Başbakanımızın büyük emekleri var ben hepsine şehrimize böyle bir eseri kazandırdıkları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Şeyh-ul Kurra Mustafa Demirkan Hoca tarafından dualar edildi. Protokol imzalarının atılmasının ardından kurban kesilerek programa katılan protokol tarafından Zonguldak Merkez Camii’nin temel atma töreni yapıldı.

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