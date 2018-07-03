Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 4'ü kadın 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Konya, Bursa, Elazığ, Gaziantep ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında aralarında saç tüccarı, eski Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü, esnaf, işçi ve KHK ile açığa alınan okul müdürünün de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.
Hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
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