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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 10:42 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüphelilerin sayısı 11'e çıktı

Zonguldak merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 4'ü kadın 16 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükselirken, 5 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Zonguldak, İstanbul, Konya, Bursa, Elazığ, Gaziantep ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında saç tüccarı, eski Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü, esnaf, işçi ve KHK ile açığa alınan okul müdürünün de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY operasyon Zonguldak

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