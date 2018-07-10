Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 3 şüphelinin ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Temmuz'da Zonguldak, İstanbul, Konya, Bursa, Elazığ, Gaziantep ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında tüccar, esnaf, işçi, eski Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü ve KHK ile açığa alınan okul müdürünün de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

