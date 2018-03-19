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Zonguldak merkezli "kripto" FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 09:52 | Son Güncelleme

Örgütün "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullanan TSK bünyesindeki üyelerine yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi

Zonguldak merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye gönderildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandığı ileri sürülen 12'si muvazzaf, 10'u ihraç edilen ve 2'si açığa alınan askeri personel olmak üzere 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen, KHK ile askeri okuldan ihraç edilen öğrencilerin yanı sıra astsubay, teğmen ve üsteğmenin de aralarında bulunduğu şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 6 Mart'ta, Zonguldak, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Yalova, Ordu, Kocaeli, Muğla ve Bartın'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Daha önce askeri okuldan ihraç edilen öğrenciler H.K, H.İ.Y, C.A, A.M.K, E.G, Ç.E, Y.T. ve H.H.Ö, Y.K. ve E.C. ile muvazzaf askerler Y.E.E, A.Y, İ.A, Z.M, M.Y, A.C, H.Ö, İ.M, T.Ö, K.Ü, A.K, ve E.C. ile açığa alınan U.K. ile H.H. gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve aralarında teğmen, üsteğmen, astsubay ve askeri öğrencilerin bulunduğu şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konulmuştu.

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