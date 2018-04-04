HABER

Zonguldak merkezli "kripto" FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 09:44 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında 6 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 21'e yükseldi

Zonguldak merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 21'e ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandığı ileri sürülen 10 muvazzaf, 1 ihraç, 4 açığa alınan ve 1 ihraç edilen askeri öğrenci ile bunlardan sorumlu olduğu iddia edilen 5 "mahrem imam" olmak üzere, 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından 6 kişi daha gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 21'e yükseldi.

Dün, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Zonguldak, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Çorum, Şırnak, Çanakkale, Bingöl, Karabük, Manisa ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda, muvazzaf, daha önce KHK ile ihraç edilen veya açığa alınan askerler ile bunlardan sorumlu olduğu ileri sürülen "mahrem imam"ların aralarında olduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan askeri personelin 7'sinin Jandarma, 4'ünün Kara Kuvvetleri, 2'sinin Deniz Kuvvetleri ve 2'sinin de Hava Kuvvetleri komutanlıklarında görevli olan, açığa alınan veya ihraç edilenler olduğu öğrenilmişti.

Büyük sağlık operasyonu!Büyük sağlık operasyonu!
Kahreden haber sonrası büyük operasyon!Kahreden haber sonrası büyük operasyon!
Putin'den flaş açıklamalarPutin'den flaş açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması gözaltı operasyon Türk Silahlı Kuvvetleri Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Anneye şok iftira: Bir dizide izledim! Bana güzel geliyordu

Anneye şok iftira: Bir dizide izledim! Bana güzel geliyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okulda öğretmen rezaleti! Kız öğrencilerin velileri adliyeye koştu

Okulda öğretmen rezaleti! Kız öğrencilerin velileri adliyeye koştu

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alınıyor

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alınıyor

İstanbul'da yakalanan 2 IŞİD'liden servet çıktı!

İstanbul'da yakalanan 2 IŞİD'liden servet çıktı!

Çandarlı Süleyman kimdir? Tarihteki yeri ve önemi nedir?

Çandarlı Süleyman kimdir? Tarihteki yeri ve önemi nedir?

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den şaşırtan tahmin! Hepsi bu hafta yaşanacak...

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den şaşırtan tahmin! Hepsi bu hafta yaşanacak...

MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!

MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.