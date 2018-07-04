Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 19 muvazzaf asker ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak, Tunceli, Balıkesir, Şanlıurfa, Muğla, Antalya, Ardahan, Aydın, Muş, Hakkari, Mardin ve Samsun 'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Zonguldak'a getirildiği, diğer 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

