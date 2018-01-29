Zonguldak merkezli uyuşturucu operasyonu

Zonguldak ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 13'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 gün önce gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Devrek Adliyesine sevk edilen 28 zanlıdan 13'ü tutuklandı, diğerleri ise savcılıkça serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 24 Ocak'ta, Zonguldak'ın Çaycuma, Gökçebey, Devrek ve Kozlu ilçeleri ile İstanbul'da 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmış, ifadeler doğrultusunda 4 zanlı daha yakalanmıştı. Aralarında muhtar ve belde belediye meclis üyesinin de bulunduğu öğrenilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, bıçak, flaş bellek, cep telefonları, SIM kartlar, uyuşturucu ve 20 bin lira ele geçirilmişti.
Aynı soruşturma kapsamında daha önce infaz ve koruma memuru olan 4 şüphelinin tutuklandığı, aramalarda 4 bin 565 uyuşturucu hap ve 2 tabanca ele geçirildiği bildirilmişti.
(AA)
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