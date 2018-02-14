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Zonguldak merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 09:09 | Son Güncelleme

Zonguldak, İstanbul ve Elazığ'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Zonguldak merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zonguldak, İstanbul ve Elazığ'da belirlenen 11 adrese 22 ekiple eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan emekli Astsubay Başçavuş A.K. ve aralarında infaz koruma memurlarının da bulunduğu M.A, P. M, Ö.Ö, E.K, S.K, F.T, C.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, Devrek Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından A.K, P.M, Ö.Ö. ve M.A. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 24 Ocak'ta, Zonguldak'ın Çaycuma, Gökçebey, Devrek ve Kozlu ilçeleri ile İstanbul'da 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınmış, ifadeler doğrultusunda 4 zanlı daha yakalanmıştı. Aralarında muhtar ve belde belediye meclis üyesinin de bulunduğu şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, flaş bellek, cep telefonları, SIM kartlar, uyuşturucu ve 20 bin lira ele geçirilmişti. Aynı soruşturma kapsamında daha önce infaz ve koruma memuru olan 4 şüpheli tutuklanmış, aramalarda 4 bin 565 uyuşturucu hap ve 2 tabanca bulunmuştu. Operasyonunun ardından 29 Ocak'ta adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 13'ü tutuklanmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Şubatta, Zonguldak, İstanbul ve Elazığ'da belirlenen 11 adrese 22 ekiple eş zamanlı operasyonlar düzenlemiş, aralarında infaz koruma memuru ve emekli astsubayın da bulunduğu öğrenilen 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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operasyon uyuşturucu Zonguldak

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