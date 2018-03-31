HABER

Zonguldak Müftüsü Can: İmamlık, diğer memurluklarla karıştırılmamalıdır

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 12:07 | Son Güncelleme

ZONGULDAK İl Müftüsü Rüstem Can, kentte iki imamın sanal para ticareti yaptıkları iddiasıyla açığa alınmasıyla ilgili, "Diyanet İşleri Başkanlığı, imamlarla ilgili 2017 yılında bir soruşturma başlattı ve 'OneCoin' sanal para ticareti yaptıkları durumu da vardı.

Zonguldak Müftüsü Can: İmamlık, diğer memurluklarla karıştırılmamalıdır

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK İl Müftüsü Rüstem Can, kentte iki imamın sanal para ticareti yaptıkları iddiasıyla açığa alınmasıyla ilgili, "Diyanet İşleri Başkanlığı, imamlarla ilgili 2017 yılında bir soruşturma başlattı ve 'OneCoin' sanal para ticareti yaptıkları durumu da vardı. İmamlık, diğer memurluklarla karıştırılmamalıdır" dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı soruşturma kapsamında, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan Aziziye Cami imam hatibi Mecit Kırımlı ile Dereköy Cami imam hatibi Satılmış Bayram, sanal para birimlerine para yatırdıkları iddiasıyla görevlerinden alındı. İnternet üzerinden sanal para Bitcoin ticareti yaptıkları öne sürülen imamlar, görevlerine geri dönmek için mahkemeye başvurdu. Kırımlı ve Bayram, Bitcoin ticareti yapmadıklarını, ancak başka sistemlerine para yatırdıklarını açıkladı.
Zonguldak Müftüsü Rüstem Can, bu tür sanal para birimlerine para yatırmanın ve kullanmanın haram olduğunu söyledi. İmamlarla ilgili geçen yıl bir soruşturma yürütüldüğünü ifade eden Can, "Bu soruşturmanın içerisinde imamların 'OneCoin' sanal para ticareti yaptıkları durumu da vardı. Eğer sadece bu tür üyelikleri olmuş olsaydı, imamlara bir kınama verilirdi. İmamların görevden alınması ile ilgili başka olaylar da var. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı müfettişler, gerekli soruşturmayı yaparak, böyle bir karara vardılar. Ancak sanal para veya buna benzer işlerle uğraşmak haramdır. İmamlık, diğer memurluklarla karıştırmamalıdır. İmamlık ahlak ister, dikkat ister" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!
Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldıOnur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'den Ermeni Cemaati'ne yemek! Mektup gönderdiler

AK Parti'den Ermeni Cemaati'ne yemek! Mektup gönderdiler

Tunceli'de çatışma!

Tunceli'de çatışma!

Devlet Bahçeli'nin masasındaki Cumhur ittifakı anketi!

Devlet Bahçeli'nin masasındaki Cumhur ittifakı anketi!

Şehir şehir gezip hırsızlık yaptılar

Şehir şehir gezip hırsızlık yaptılar

TSK'dan flaş açıklama! İşte o rakam

TSK'dan flaş açıklama! İşte o rakam

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.