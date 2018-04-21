HABER

Zonguldak ormanlarında bahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 12:23 | Son Güncelleme

Zonguldak ormanlarında, ilkbahar ile birlikte ağaçların yeşermesi ve çiçek açması güzel görüntüler oluşturdu.

Cüneyt ÖZFİDAN ZONGULDAK, (DHA)Zonguldak ormanlarında, ilkbahar ile birlikte ağaçların yeşermesi ve çiçek açması güzel görüntüler oluşturdu. Ormanların güzelliği drone ile havadan görüntülendi. Yüzölçümünün yüzde 50'den fazlasını ormanların oluşturduğu Zonguldak, Türkiye'nin ve bölgenin en yeşil illeri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Farklı türlerde ağaç ve endemik bitkilerin bulunduğu Zonguldak ormanlarında bahar güzelliği yaşanıyor. Her mevsim ayrı bir güzelliği olan ormanlar, ilkbaharda doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu. Yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi.

İYİ Parti 24 Haziran'daki erken seçime katılabilecek mi? İşte son durumİYİ Parti 24 Haziran'daki erken seçime katılabilecek mi? İşte son durum
THY'den yolculara erken seçim müjdesiTHY'den yolculara erken seçim müjdesi
Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'de kritik karar! 24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!

AK Parti'de kritik karar! 24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Vahşete istenen ceza belli oldu

Vahşete istenen ceza belli oldu

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Atatürk 98 yıl önce bugün bu talimatı verdi: Kutsal ve yaralı vatanımızın her yerinde hatim indirilecek

Atatürk 98 yıl önce bugün bu talimatı verdi: Kutsal ve yaralı vatanımızın her yerinde hatim indirilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.