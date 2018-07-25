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Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda bebek cesedi buldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 18:15 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde belediyeye ait kanalizasyon terfi hattı girişinde 15 gün içerisinde ikinci kez cenin bulundu.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi’nde Kdz. Ereğli Belediyesine ait kanalizasyon terfi hattında 9 Temmuz günü bulunan ceninin ardından belediye işçileri bugün öğle saatlerinde bir cenin daha buldu.

15 GÜN İÇİNDE İKİNCİ KEZ

Belediye işçilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcısı ve adli tabip olay yerinde yaptıkları incelemede ceninin cinsiyetinin kız ve 16-18 haftalık olduğunu belirledi.

HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Savcılığın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenin Kdz. Ereğli Belediyesine ait cenaze aracı ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ceninin incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderileceği belirtildi.

DAHA ÖNCEKİ CENİNİN ANNESİ BULUNMUŞTU

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 9 Temmuz günü aynı yerde bulunan ceninin kime ait olduğunu tespit etmek için özel ekip kurmuş ve hastane kayıtlarında yapılan inceleme sonrası D.A.’ya ulaşılmıştı.

ACİL SERVİSİN TUVALETİNDE DÜŞÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETMİŞTİ

Uzun süre anne olmak için bekleyen D.A. ifadesinde çocuğunu Devlet Hastanesinin acil tuvaletinde düşürdüğü bilgisini vermiş ve alınan ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılmıştı.

POLİS ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Polis kanalizasyonda bulunan ikinci ceninin kime ait olduğunu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)

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Zonguldak Ereğli Kanalizasyon bebek cesedi cenin

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