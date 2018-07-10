HABER

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınındaki kanalizasyonda işçilerin bulduğu ölü bebeğin annesi tespit edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 22:37 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün belediye işçileri tarafından kanalizasyonda bulunan bebeğin annesini polis olaydan bir gün sonra tespit etti. Şüpheli olarak emniyete götürülen kadın bebeğini tuvalette düşürdüğünü ve durumu sonradan fark ettiğini söyledi.

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınındaki kanalizasyonda işçilerin bulduğu ölü bebeğin annesi tespit edildi!

Ömerli Mahallesi’nde bulunan terfi istasyonu girişindeki çalışan belediye işçileri dün sabah temizlik yaptıkları kanalizasyon çıkışında bir bebek cesedi fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, savcılığın incelemesinin ardından bebeği Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. 15 haftalık olduğu belirlenen bebek kesin ölüm sebebinin anlaşılması için polis tarafından adli tıp kurumuna gönderildi.

POLİS ÖZEL EKİP KURDU, ANNEYİ BULDU

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından olayın aydınlatılması için özel bir ekip kuruldu. Sabah saatlerinde ilçeye gelen özel ekipteki polisler hastane kayıtlarından düşük tehlikesi olan hamile kadınların listesini alarak inceleme başlattı.

DÜŞÜK YAPTIĞINI FARK ETMEDİ

Yapılan çalışma sonrasında kendisine ulaşılan D.A.(27) 15 haftalık bebeğini düşürdüğü bilgisini verdi. İddiaya göre D.A., 2-3 gün önce ağrıları artınca annesi N.K. (52) ile hastanenin acil servisine gitti. Burada tuvalete giden kadının kanaması başladı. Genç kadın düşük yaptığını fark etmezken, annesi de sifonu çekti.

EŞİYLE UZUN SÜREDİR BEBEK BEKLEDİKLERİNİ İDDİA ETTİ

Hastanede ağrıları kesilen kadın bir süre sonra evine geri döndü. Bebeğini düşürdüğünü sonradan fark eden kadın, çıkan haberler üzerine korkarak durumu kimseye bildiremedi. Yaşananlardan büyük üzüntü duyan talihsiz kadın yakınlarına uzun süredir eşi T.A. (33) ile bebek beklediklerini ancak talihsizlik sonucu bebeğini düşürdüğünü söyledi.

BEBEĞİ DEFNETMEK İSTİYOR

Genç kadının adli tıpta yapılacak incelemenin ardından 15 haftalıkken düşürdüğü bebeğini alıp mezara defnetmek istediği öğrenildi.

D.A. ile annesi N.K. emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor. (İHA)

PARTNERYerden toplayıp servete kondularYerden toplayıp servete kondular
Muğla'da kaybolan engelli kızı, cezaevi firarisi suç makinesi kaçırmışMuğla'da kaybolan engelli kızı, cezaevi firarisi suç makinesi kaçırmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de Avrupa ve Güney Kıbrıs'a net mesaj: Asla izin verilmeyecekCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de Avrupa ve Güney Kıbrıs'a net mesaj: Asla izin verilmeyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Ereğli Kanalizasyon bebek

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan AK Parti kadrolarına övgü

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan AK Parti kadrolarına övgü

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yazık insanlık ne hale geldi.
Diğer Haberler
Başkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdi

Muğla'da kaybolan engelli kızı, cezaevi firarisi suç makinesi kaçırmış

Muğla'da kaybolan engelli kızı, cezaevi firarisi suç makinesi kaçırmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de Avrupa ve Güney Kıbrıs'a net mesaj: Asla izin verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de Avrupa ve Güney Kıbrıs'a net mesaj: Asla izin verilmeyecek

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!

Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!

Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı

Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.