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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 21:05 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükte bir madenci yaralandı, göçük altındaki 2 işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!

Alınan bilgiye göre Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Kilimli İşletme Müdürlüğü'nde 16.00-24.00 vardiyasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Mesai arkadaşları ve TTK tahlisiye ekipleri göçükte mahsur kalan 3 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından bir işçi bulunduğu yerden çıkarıldı.

AA'nın haberine göre, yaralı işçi Ferdi Oral, olay yerinde bekletilen ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

2 İŞÇİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu olay yerine gelerek bilgi alırken, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner de yer altına inerek kurtarma çalışmalarını koordinasyona geçti.

Kuyu başında ise sağlık görevlilerinin yanı sıra maden işçileri bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
maden ocağı Zonguldak

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
allah kahretsin yaa oy yok bu hukumete hic akillanmamis
Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah kazasız belasız tez zamanda bulunurlar
Allah yardımcıları olsun, şimdi akpli cb çıkıp bu işin fıtratında var diyecek ve kitleside alkışlayacak..!
Allah yardimcilari olsun,sag salim kurtulurlar insaAllah kesin erdogan yapmistir derler simdi
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