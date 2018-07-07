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Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 2 işçi için ekipler harekete geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 20:38 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçinin mahsur kalması üzerine, kurtarma çalışması başlatıldı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 2 işçi için ekipler harekete geçti!

Olay saat 18.00 sıralarında, ilçeye bağlı Subatan Mahallesi'ndeki meydana geldi. Maden ocağında çalışma sırasında meydana gelen göçükte, 2 işçinin mahsur kaldı.

MADEN OCAĞININ KAÇAK OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Kaçak olduğu iddia edilen maden ocağında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre Erkan Cankurt (45) ve Hasan Yıldız (30) isimli işçiler göçük altında kaldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İşçilerin mahsur kalması üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri, AFAD, polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Göçükte kalan işçileri kurtarmak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak maden ocağı göçük

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