HABER

Zonguldak'ta şarj aleti kablosu ile boğduğu oğlununun adını bilekliğine yazdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 18:38 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı beldesinde oğlu Emir Can'ı (3) cep telefonunun şarj aletinin kablosuyla boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan anne Gülveren Aydemir'in (29), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Aydemir ilk duruşmada ağlayarak, savunmada bulunamadı. Gülveren Aydemir'in kolundaki boncuklarla yapılan 'Emirim' yazılı bileklik dikkat çekti.

Zonguldak'ta şarj aleti kablosu ile boğduğu oğlununun adını bilekliğine yazdı!

Geçen yıl 12 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Gülveren Aydemir, kahvaltı için bakkala ekmek almaya giden eşi Olcay Aydemir'in ardından yatak odasında uyuyan oğlu Emir Can'ın yanına gitti. Eve gelen Olcay Aydemir, evin kapısını açamayınca pencereden içeri girdi.

OĞLUNU HAREKETSİZ, EŞİNİ KANLAR İÇERİSİNDE BULDU

Oğlunu hareketsiz, eşini de bilekleri kesilmiş halde bulan Olcay Aydemir, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Emir Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Gülveren Aydemir ise tedavisinin ardından tutuklandı. Yapılan incelemede Emir Can'ın cep telefonu şarj aletinin kablosuyla boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

ANNEYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Gülveren Aydemir hakkında, 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Gülveren Aydemir, ilk kez hakim karşısına çıktı.

KOLUNDAKİ BİLEKLİK DİKKATLERDEN KAÇMADI

Mahkemede ağlayan Aydemir, savunma yapamayacağını söyledi. Gülveren Aydemir'in avukatı, sanığın bir sonraki duruşmada savunma yapması için süre verilmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. Gülveren Aydemir'in kolundaki boncuklarla yapılan 'Emirim' yazılı bileklik dikkat çekti. Aydemir'in bilekliği cezaevinde yapmış olabileceği belirtildi. (DHA)

kablo-ile-bogdugu-oglununun-adini-bilekligine-yazdi_8469_dhaphoto2

kablo-ile-bogdugu-oglununun-adini-bilekligine-yazdi_8469_dhaphoto3

kablo-ile-bogdugu-oglununun-adini-bilekligine-yazdi_8469_dhaphoto4

kablo-ile-bogdugu-oglununun-adini-bilekligine-yazdi_8469_dhaphoto5

PARTNERKardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...Kardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...
Bursa Barosu Başkanı Altun: Fitne mayası bu gölde tutmazBursa Barosu Başkanı Altun: Fitne mayası bu gölde tutmaz
Kadıköy'de oyuncu Oral Özer'in yaralandığı bar saldırısının görüntüleri ortaya çıktıKadıköy'de oyuncu Oral Özer'in yaralandığı bar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak gökçebey Emir Can şarj aleti Gülveren Aydemir

En Çok Okunan Haberler

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

İlginizi Çekebilir

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?

Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a ev hapsi cezası

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a ev hapsi cezası

Kadıköy'de oyuncu Oral Özer'in yaralandığı bar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy'de oyuncu Oral Özer'in yaralandığı bar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar şoku! Boğaz'a atladı...

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar şoku! Boğaz'a atladı...

Yalancı çoban hikayesi gerçek oldu! Yaptığı terörist ihbarı Giresun'u ayağa kaldırdı, operasyon başlattı!

Yalancı çoban hikayesi gerçek oldu! Yaptığı terörist ihbarı Giresun'u ayağa kaldırdı, operasyon başlattı!

Meteoroloji'den son tahminler geldi! İstanbul için 4 günlük hava tahmini! Salı günü sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji'den son tahminler geldi! İstanbul için 4 günlük hava tahmini! Salı günü sağanak yağış geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.