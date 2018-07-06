Zonguldak'ta şarj aleti kablosu ile boğduğu oğlununun adını bilekliğine yazdı!

Geçen yıl 12 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Gülveren Aydemir, kahvaltı için bakkala ekmek almaya giden eşi Olcay Aydemir'in ardından yatak odasında uyuyan oğlu Emir Can'ın yanına gitti. Eve gelen Olcay Aydemir, evin kapısını açamayınca pencereden içeri girdi.
Oğlunu hareketsiz, eşini de bilekleri kesilmiş halde bulan Olcay Aydemir, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Emir Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Gülveren Aydemir ise tedavisinin ardından tutuklandı. Yapılan incelemede Emir Can'ın cep telefonu şarj aletinin kablosuyla boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
Gülveren Aydemir hakkında, 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Gülveren Aydemir, ilk kez hakim karşısına çıktı.
Mahkemede ağlayan Aydemir, savunma yapamayacağını söyledi. Gülveren Aydemir'in avukatı, sanığın bir sonraki duruşmada savunma yapması için süre verilmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. Gülveren Aydemir'in kolundaki boncuklarla yapılan 'Emirim' yazılı bileklik dikkat çekti. Aydemir'in bilekliği cezaevinde yapmış olabileceği belirtildi. (DHA)
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