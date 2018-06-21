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Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 11:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Çınar ve Belediye Başkanı Akdemir'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ahmet Çınar ve Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'e tebrik telgrafı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü

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