Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ahmet Çınar ve Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'e tebrik telgrafı gönderdi.

