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Zonguldak'ın kurtuluşunun 97. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 20:30 | Son Güncelleme

Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir: - "Kömürün yeryüzüne çıkarılmasıyla birlikte Zonguldak, Türk ekonomisine ve sanayisine çok değer katmış bir ilimizdir"

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

İstasyon Caddesi'nde başlayan ve aralarında halk oyunları ekiplerinin de yer aldığı kortej yürüyüşü, Devrek Belediyesi Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde valilik binası önünde tamamlandı.

Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, saygı duruşu İstiklal Marşı'nın ardından yaptığı konuşmada, kentin çok anlamlı günlerden birini yaşadığını söyledi.

Dünya var olduğu sürece özgürlük meşalesini hiç indirmeyeceklerini vurgulayan Akdemir, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bütün illeri güzeldir ama bizim ilimiz farklı bir güzeldir. Yeşil ile mavinin bir arada olduğu çok nadide bir ilde yaşıyoruz. Bu güzellikler kentte yaşayan tüm insanların ruhuna ve kalbine nakşetmiş. Bu anlamda da çok ayrı bir anlam ve değer kazanıyor. Bir maden şehrinde yaşıyoruz. Emekçi kardeşlerimiz dünyanın en zor mesleğini yerine getiriyorlar. Ne kadar şükran duysak ne kadar minnetle ifade etsek onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Kömürün yeryüzüne çıkarılmasıyla birlikte Zonguldak, Türk ekonomisine ve sanayisine çok değer katmış bir ilimizdir. Bu anlamda Zonguldak ayrı bir özel ve vazgeçilemez bir ilimizdir."

Akdemir, daha sonra kurtuluş meşalesini yaktı.

Tören, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
düşman işgalinden kurtuluş yürüyüş Zonguldak

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