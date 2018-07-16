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Zonguldak’ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 00:02 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nde binlerce kişi meydanda toplandı.

Zonguldak’ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliği

Aytaç ÖZTÜRK- Sinan KABATEPE/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nde binlerce kişi meydanda toplandı.
15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılında vatandaşlar, akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi'ndeki Madenci Anıtı önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplandı. Programa, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yaklaşık bin kişi katıldı. Meydanda toplananlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili konuşmasını kurulan ekrandan canlı olarak izledi. Bu sırada kurulan sahneye çıkan Muhammet Y., polis ekipleri tarafından güçlükle sahneden indirildi. Alkollü olduğu öğrenilen Muhammet Y., direnince gözaltına alındı.
Etkinlik, Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi. Ereğli ilçesinde ise Atatürk Anıtı önünde toplanan yüzlerce kişi darbe girişimini kınadı.

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Zonguldak’ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliğiZonguldak’ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliğiZonguldak’ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliğiZonguldak’ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliği

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