Zonguldak’ta 19 Mayıs coşkusu

Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, kortej yürüyüşü ve Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce Fevkani köprüsünden Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşte öğrenciler, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak Fatih Halk Eğitim Merkezi mehteran takımının marşları eşliğinde yürüdü. Atatürk Anıtı önündeki törene Vali Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve öğrenciler katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, tekvando, judo, eskrim ve karate gösterileriyle sona erdi.

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